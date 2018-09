Je to ještě divadlo? Plzeňský festival fandí Homérovi, ale klidně se obejde bez herců

Zahájení patří příběhu trojské války. V jaké verze ji návštěvníci uvidí?

Jde o zpracování slavného Homérova eposu Ilias v režii Jerneje Lorence, což je nejvýraznější slovinský režisér střední generace. Uvidíme neotřelé zpracování, které se nesnaží o žádnou velkou popisnou divadelnost, ale staví na síle Homérova textu a intenzitě vyprávění ve spojení s hudbou a obrazy.

Zahajovací program nebude ale jen o tomto představení. Na divadlo mohou diváci narazit také přímo na ulici. Co se tedy ještě děje první den festivalu?

Snažíme se, aby festival nebyl jenom o tom, co se děje ve velkých divadelních domech, ale aby byl vidět po celém městě. Ve středu mohu pozvat například na show Johnnyho kaskadéři, která začne v devět večer na náměstí Republiky a ve které se diváci mohou setkat s lehce parodickou variací na velkolepé kaskadérské show s auty.

Mnohé inscenace letošního programu bourají hranice mezi jevištěm a hledištěm a zapojují diváka aktivně do představení. Je to trend současného divadla?

Jeden z trendů. České soubory se mu začaly věnovat před pěti šesti lety, souvisí s pojmem „imerzivní divadlo“, kdy divák má svobodu pohybu po určitém místě a sám si objevuje jisté divadelní výjevy.

V případě projektu Nachlass, které do Plzně přiváží švýcarské Théâtre de Vidy v koprodukci se slavným Rimini Protokollem, je dokonce divadlem úplně bez herců. Mohli bychom se bavit o tom, jestli to vůbec ještě může být divadlo. Diváci mají zkrátka možnost se v osmi pokojíčcích seznamovat pomocí audionahrávek i videa s osudy lidí, kteří se z různých důvodů připravovali na svou smrt. Zní to možná sentimentálně, ale velká síla této inscenace pro mě je v tom, že vybrané osudy říkají něco jiného o vztahu člověka a světa a o lidské odpovědnosti.