Filmová upoutávka týdne: Zlá kritika zamíchá životy v adaptaci Hornbyho knihy

Knihu Julie, demoverze však do řeči filmu převedl někdo jiný. Scénář je dílem hned několika lidí – Tamary Jenkinsové, Evgenie Peretzové a Jima Taylora. Režíruje pak Jesse Peretz, který má za sebou práci hlavně pro televizi, například na seriálech GLOW, Girls nebo Orange Is the New Black.

Herecké obsazení snímku Julie, demoverze je výraznější. Partnerskou dvojici v krizi obsadili Rose Byrneová, která má s komedií řadu zkušeností například ve filmech Ženy sobě, Sousedi nebo Stážisti, a Chris O'Dowd, jehož sláva se zakládá především na úspěchu seriálu Ajťáci. Bývalou hudební hvězdu Tuckera Crowea pak ztvárňuje Ethan Hawke, kterého proslavila hlavně spolupráce s Richardem Linklaterem na trilogii Před úsvitem, Před soumrakem a Před půlnocí.