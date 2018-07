Z undergroundu k Oscarům. Richard Linklater je (bývalý) flákač s nezávislým duchem

„Byl to opravdu experimentální, zvláštní snímek, ale chtěl jsem ho zkrátka natočit,“ vzpomíná na vznik svého zásadního snímku Linklater. „Měl jsem hotový scénář, ale chyběly mi peníze. Tak jsem poprosil své přátele, jestli by pro mě nechtěli jeden den pracovat zadarmo, abych mohl natočit film, který mám už pár let v hlavě. A teď o téměř třicet let později tento film v České republice vidělo tolik lidí. To je neuvěřitelné.“

Snímek odráží dobu, v níž jeho autor dospíval. „Osmdesátá léta nebyla ve Spojených státech moc dobrým obdobím. Já jsem tehdy navíc patřil k undergroundu, nezajímal jsem se o takový ten oficiální svět – a tento film je toho odrazem. Je to punk-rockový film o mně a mých přátelích, kteří se nezajímají o společností obecně uznávané hodnoty,“ charakterizoval „flákače“.

Dvanáctileté chlapectví

Jako filmař se ovšem neflákal. A možná se nezajímal o společnost, ale společnost se zajímala o něho, i třeba díky vydařeným komediím z hudebního (Škola ro(c)ku) a sportovního (Špatná zpráva pro Medvědy) prostředí.