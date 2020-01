Švankmajer: Filmy, jaké dělám, tahle civilizace nepotřebuje

Od 90. let dokončuje své filmy v téměř pravidelných pětiletkách. Na rok 2015 chystaný Hmyz ale zatím zůstává s otazníkem. „Když se díváte na mou filmografii, zjistíte, že děláme film jednou za pět let. To není proto, že bychom tak pomalu pracovali nebo neměli dost nápadů na nové projekty, ale proto, že čtyři roky z pěti sháníme peníze, pak za rok ten film uděláme. Čtyři roky od posledního filmu uplynuly, ale peníze stále nemáme,“ vysvětlil Švankmajer.

Celovečerní Hmyz je zkouškou ochotníků na malém městě, kteří chystají hru Ze života hmyzu. Osud postav z dramatu bratří Čapků se prolíná s osudem herců. „Je to spíš Kafka než Čapek,“ podotkl Švankmajer, že pokud by chtěl někdo hledat odkaz Hmyzu v literatuře, měl by mířit k Proměně. Snímek vznikl podle námětu, který má režisér schovaný už od sedmdesátých let. "Tehdy jsem to napsal jako filmovou povídku a nabídl Barrandovu, ale nebylo to akceptované. To je výhoda totalitního systému, že mám na stará kolena z čeho vybírat, protože mám plný šuplík odmítnutých scénářů. Takhle vznikli Spiklenci slasti i Šílení," připomněl.