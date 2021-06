Na dvou skalních stěnách v Krkonoších někdo vybudoval nelegální cesty. Správci parku žádají odstranění

Správci vyzvali horolezce, kteří nelegální cesty zřídili, aby osazení odstranili. „Provozováním horolezeckých aktivit v daných lokalitách se horolezci dopouštějí přestupku, za který může být uložena pokuta do výše 100 tisíc korun,“ upozornili správci parku.

Horolezci instalací nelegálních cest podle Jansy zasahují i do majetkových práv správy parku. „Správa KRNAP jako majitel uvedených pozemků k takové činnosti nedala souhlas, a to ani na území ochranného pásma. Je to stejné, jako by někdo vaši zahradu využíval ke své zábavě bez vašeho souhlasu,“ uvedl Jansa.

Pokud by správa parku načerno vybudované trasy strpěla, ze zákona by podle něj ručila za jejich bezpečnost. „A uvedené cesty nejsou staticky bezpečné,“ uvedl Jansa. Správci parku také uvedli, že v obou lokalitách ilegální horolezci vykáceli na skalách rostoucí dřeviny a tím obnažili povrch skal. „Existuje riziko rušení hnízdících ptáků a na stěnách rostoucích druhů rostlin, mechorostů a lišejníků,“ uvedla Správa KRNAP.

Horolezectví je na území Krkonošského národního parku povoleno v lokalitách Hnědé skály a Hranostají skály ve Strážném, Lubošské skály u Harrachova a Emin kámen v oblasti Přední Labské.