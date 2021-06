Rekonstrukce hradeb barokní pevnosti Josefov je ve finále

„Jde o poslední etapu. Práce jsou o něco napřed, než se předpokládalo. Stavební firma má termín do poloviny příštího roku, ale chtěla by skončit letos, takže uvidíme. Objem prací narůstá. Jde často o zeď, která se jeví v pořádku, ale jakmile ji začnou rozebírat, ukáže se, že to tak není,“ řekl Milan Libich, který má na starosti stavební dozor. Podle něj je termín dokončení rekonstrukce do poloviny roku 2022 jistý.

Rekonstrukce se kvůli pracím, které původně nebyly v plánu, o několik milionů prodraží. Celá akce včetně stavebních prací, projektové dokumentace a dalších záležitostí by ale neměla stát více než 150 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace EU.