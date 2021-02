Příběh Nicholase Wintona patří k velmi známým. Před smrtí v nacistických táborech zachránil 669 židovských dětí z tehdejšího Československa. Tento příběh vypráví ve své nové knize výtvarník Petr Sís. Publikace Nicky and Vera vychází zatím v New Yorku a v Londýně, na podzim by se jí měli dočkat i čeští čtenáři.