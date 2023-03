Stovky opěrných zdí v Karlových Varech potřebují opravu. Stála by nejméně dvě miliardy

„Rána a pak to všechno jelo. Nás to vyděsilo všechny,“ popsala pád opěrné zdi obyvatelka jednoho z přilehlých domů v centru Karlových Varů Eva Chovancová. Sutiny přijeli prohledávat hasiči i kynologové.

Dvůr, kam se zeď zřítila, lidé z domu používají – parkují v něm auta a hrají si tam jejich děti. „S malou si sem chodíme hrát. Statik tady byl v pondělí, musí se to vyklidit a potom přijdou památkáři. Ti rozhodnou, protože je to v památkové zóně, co s tím bude dál,“ uvedla obyvatelka domu Marcela Pálová.

Opravu potřebují stovky zdí patřících městu

Zborcená zeď je na soukromém pozemku domu a o její opravu se tak zřejmě budou muset postarat jeho majitelé. Karlovarský magistrát ale řeší sesuvy opěrných zdí už desítky let. Celkem se stará zhruba o 2,4 tisíce takových staveb.

Přibližně třetina z nich by už potřebovala opravit. „Před několika lety jsme to vyčíslili zhruba na dvě miliardy korun. Dá se čekat, že při dnešních cenách by cena byla ještě podstatně vyšší,“ uvedl mluvčí Magistrátu města Karlovy Vary Jan Kopál.