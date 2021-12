Po desetiletích služby odchází do důchodu evangelický farář z Ašska. Nemá ho kdo nahradit

Pavel Kučera působil v Aši 33 let. V poslední den roku 2021 svou službu končí, odchází do důchodu. „Přišli jsme sem ze Soběslavi, tam jsme byli pět let. Tady jsem spravoval zdejší farní sbor, který je rozprostraněný po celém Ašském výběžku,“ přiblížil farář.

Jeho funkci ale zatím na plný úvazek nemá kdo převzít. „Od příštího roku bude zdejší sbor na dálku spravovat můj kolega, farář ze Sokolova a staršenstvo sboru,“ uvedl Kučera.

Faráři pomáhala se službou manželka

Se správou farnosti a dalších dvou kostelů pomáhala i jeho manželka Libuše Kučerová. „Je to těžké, práce nejsou jenom bohoslužby. Je to i návštěva starých. My jsme chodili do domova důchodců, do LDN nebo do dětského domova,“ vyjmenovala manželka faráře.

Kromě fary v Aši se rodina Kučerů starala i o barokní kostel v Podhradí. „V kostele Dobrého pastýře se bohoslužby konají jedině jednou za měsíc, a to v letním období, protože kostel není vytápěný,“ uvedla Libuše Kučerová. Díky snaze správců a projektům příhraniční spolupráce se podařilo kostel zrekonstruovat. Další kostel v Hranicích ještě na dokončení oprav čeká.

Donedávna v evangelických kostelech na Ašsku bohoslužby sloužil Pavel Kučera ve dvou jazycích, v němčině a češtině. A právě to mu bude nejvíc chybět. „Já osobně budu odpočívat, protože dlouho přesluhuji. Čas, kdy jsem měl odejít, se už bohatě naplnil,“ svěřil se. Rodina Kučerů tak doufá, že tradice evangelické církve na Ašsku bude nadále pokračovat.