Dělníci objevili ekologickou zátěž v Drásově. Přerušila stavbu cyklostezky, obci hrozí vracení dotace

Stavba má být hotová do května. Vedení obce proto zvažuje změnu projektu, aby nemuselo dotaci z Evropské unie ve výši přes 18 milion korun vracet a stihlo cyklostezku včas dokončit. „Podle uzavřené smlouvy o dílo můžeme však žádat orgány IROP o prodloužení až do listopadu 2022. Že to stihneme v současné době, vidíme jako nereálné,“ uvedla starostka Martina Bočková (nez.).

Dobu sanace nelze odhadnout

Pracovníci tišnovského odboru životního prostředí místo prošetřili a hledají firmu, která provede detailnější průzkum a zjistí celkový rozsah znečištění půdy. „Průzkum by měl vypuknout na konci února a bude stanoven limit tří měsíců. Poté bude neprodleně vydáno opatření k nápravě a započnou sanační práce,“ popsala mluvčí tišnovského městského úřadu Kristýna Pekařová.

Jejich délku v tuto chvíli nelze odhadnout. Sanaci nejspíš zaplatí Jihomoravský kraj, kdo zaplatí průzkum zatím jasné není. Možnosti jeho financování řeší tišnovský odbor s ministerstvem životního prostředí.