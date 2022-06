Vedle starého mostu přes Vltavu u Orlíku vyroste nový. Památka se zbourat nemůže

Železniční most v Červené nad Vltavou, který má stejnou konstrukci jako Eiffelova věž, prošel za dobu své existence několika změnami. V roce 1981 dostal nový nátěr. Teď se ale jeho okolí promění mnohem zásadněji. Necelých deset metrů od něj totiž vyroste úplně nový. „My uděláme půlku mostu z jedné strany, z opačné strany se bude současně stavět druhá, pak spojíme obě strany,“ popsal stavební dělník Metrostavu Jan Benda.

Dokončení plánují stavaři v roce 2024, původní most by pak mohl sloužit cyklistům a chodcům.

O zachování původního železničního mostu bojovali místní i památkáři. V roce 2019 se začalo mluvit o úplném zbourání. O dva roky později rozhodlo Ministerstvo kultury o zapsání na seznam památek. „Byl postavený tehdy úplně novou technologií bez lešení a všechny konstrukce jsou původní,“ řekla vedoucí odboru památkové péče Národního památkového ústavu Danuše Thimová.

V současné době je most v majetku Správy železnic. Ta ho několikrát chtěla prodat, například Jihočeskému kraji. Kraj ale říká, že vlastnit most by pro něj bylo ekonomicky nevýhodné.