Provoz na D3 u Českých Budějovic o víkendu zkomplikují uzavírky. Silničáři staví most k odpočívadlu

Na obou stranách odpočívadla budou i dětská hřiště a odpočinkové zóny, vznikne také benzinová pumpa. Bude to druhé odpočívadlo na 70 kilometrů dlouhém úseku D3. Na každé straně odpočívadla se také počítá s kontrolním stanovištěm policie.

Již dříve vybralo ŘSD společnost MOL Česká republika, která bude na odpočívadle provozovat čerpací stanice 20 let. Společnost ročně zaplatí nájem zhruba pět milionů korun za stanici ve směru na České Budějovice a zhruba 4,8 milionu za stanici v opačném směru. Parkoviště a silnice na odpočívadle budou osvětlené pomocí LED svítilen na stožárech vysokých šest nebo deset metrů.

Podle plánů má být D3 o sto kilometrů delší než dnes

Odpočívadlo Chotýčany na D3 staví firma Strabag, jejíž nabídku za 432 milionů korun bez DPH vybralo ŘSD jako nejvýhodnější. Předpokládaná cena stavby ve vypsaném výběrovém řízení byla 345 milionů korun bez DPH.

V provozu je teď 70 kilometrů dálnice D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá D3 z Prahy k hranicím by podle nové vlády měla být hotová do roku 2030, jihočeská část do roku 2025.