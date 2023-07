Čína hlásí nižší vzestup ekonomiky, než se čekalo. Dynamika růstu slábne

Dynamika růstu druhé největší ekonomiky světa po uvolnění omezení souvisejících s nemocí covid-19 slábne. To zvyšuje tlak na centrální bankéře i politiky, aby přišli s dalšími stimuly na podporu aktivity.

Čínské úřady ale stojí před nelehkým úkolem, pokud chtějí udržet hospodářské oživení a zmírnit nezaměstnanost (mezi mladými je nyní na rekordu), protože jakákoliv razantní stimulace by mohla podpořit dluhová rizika.

China reports second-quarter GDP miss, another record high in youth unemployment https://t.co/ApqBXOP95G — CNBC (@CNBC) July 17, 2023

Dynamika zpomaluje

Meziroční tempo růstu sice bylo nejrychlejší od druhého čtvrtletí 2021, ale výsledek je zkreslený kvůli ekonomickým problémům způsobeným koronavirovými omezeními v loňském roce. Meziroční tempo růstu v prvním čtvrtletí bylo vyšší, než tehdy očekávali analytici.

„Je to poměrně neuspokojivé číslo, pouhých 6,3 procenta, takže je zřejmé, že dynamika zpomaluje,“ řekl analytik RBC Capital Markets Alvin Tan, kterého cituje agentura Reuters. „Při tomto tempu zpomalování nyní skutečně existuje riziko, že růstový cíl nemusí být dosažen – pěti procent (za celý rok) nemusí být dosaženo. Takže si myslím, že to skutečně zvyšuje naléhavost větší politické podpory v brzké době,“ dodal.

Podle analytiků nicméně není pravděpodobné, že by politici a centrální bankéři zavedli nějaké razantní stimuly. Výraznější zpomalení by ale mohlo působit další ztráty pracovních míst a podpořit riziko poklesu spotřebitelských cen, což by podkopalo důvěru soukromého sektoru.

Experti uvádějí, že mezi další stimulační kroky by měly patřit fiskální výdaje na financování velkých infrastrukturních projektů, větší podpora spotřebitelů a soukromých firem a určité uvolnění politiky v oblasti nemovitostí. Podle analytiků je však rychlý obrat nepravděpodobný.

Čína stále roste rychleji než západní konkurence

Na celý letošní rok čínská vláda stanovila cíl růstu hrubého domácího produktu kolem pěti procent. Loni růst HDP této asijské mocnosti zpomalil na tři procenta z 8,1 procenta v roce 2021. Stále se tak rozvíjí silněji než přední západní ekonomiky, z nichž některé se navíc potýkají se stagnací či recesí.

Hrubý domácí produkt Spojených států se v prvním čtvrtletí – v celoročním přepočtu – zvýšil o dvě procenta. Ve druhém čtvrtletí se předpokládá, že hospodářství si stále udrží růst, ale zpomalí. Ekonomové v anketě společnosti FactSet odhadují, že HDP se zvýší o jedno procento.

Například Německo je nyní v recesi a jeho ekonomika se letos podle nejnovějšího výhledu institutu Ifo propadne o 0,4 procenta.