Růst cen řady výrobců v dubnu meziročně opět zpomalil, v zemědělství se zastavil

Tlumení inflačních tlaků

Dynamika cen v průmyslu, jejichž meziroční růst se poprvé od září 2021 opět dostal pod dvouciferné hodnoty, přitom zvolnila výrazněji, než analytici předpokládali. „Situace kolem cen průmyslových výrobců se začíná zlepšovat, což bude tlumit inflační tlaky v naší ekonomice,“ konstatoval ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Podobného názoru je i hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Zmínil ale i to, že i když ceny producentů základních kovů, chemického nebo dřevozpracujícího průmyslu začínají meziročně výrazně klesat, v páteřních odvětvích průmyslu v čele se sektory automotive a strojírenství je inflace setrvalá. Celkově ale vyznívají čísla z průmyslu pro další směřování spotřebitelské inflace příznivě, dodal Bureš.

Také analytik Cyrrusu Vít Hradil předpokládá, že uklidňování výrobních cen v průmyslu bude pokračovat a za celý letošní rok by průmyslová výrobní inflace mohla být kolem pěti procent, zatímco v roce 2022 to bylo přes 24 procent. Následně by se tento vývoj měl propisovat i do poklesu spotřebitelské inflace, podotkl.