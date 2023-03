Fed opět zvýšil základní sazbu. A naznačil, že už je možná u horní hranice

Aktualizované projekce ukazují, že deset z osmnácti členů měnového výboru očekává další zvýšení úroků o čtvrt procentního bodu do konce roku. To je stejný údaj jako v prosincové projekci.

Here's what the Federal Reserve's 25 basis point interest rate hike means for your money https://t.co/UpfkL0lzTe

Zápas s inflací se zatím nedaří

V prohlášení se neuvádí, že boj s inflací se podařilo vyhrát. Z nového prohlášení pak zmizela formulace, že inflace zpomalila, a nahradilo ji, že zůstává zvýšená. Přírůstek pracovních míst je podle Fedu robustní.

Podle nového výhledu by míra nezaměstnanosti měla do konce roku vzrůst na 4,5 procenta, což je o 0,1 procentního bodu méně, než uváděla prosincová prognóza Fedu. Výhled ekonomického růstu Fed snížil na 0,4 procenta z předchozího 0,5 procenta. Inflace by se do konce roku měla snížit na 3,3 procenta. V prosinci Fed čekal do konce letošního roku inflaci 3,1 procenta.

Výsledek dvoudenního zasedání znamená náhlou změnu strategie centrální banky. Ještě před dvěma týdny šéf Fedu Jerome Powell v Kongresu vypověděl, že vyšší než očekávaná inflace pravděpodobně donutí Fed zvýšit úrokové sazby výše a rychleji, než se očekávalo, upozornila agentura Reuters.

Evropská centrální banka se chystá rázně zakročit proti růstu cen

Inflace v eurozóně je podle prezidentky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové stále příliš vysoká. ECB ale podle ní rázně zakročí, aby inflaci vrátila zpět ke dvěma procentům. Lagardeová to ve středu řekla na konferenci ve Frankfurtu nad Mohanem.

„Veřejnost si může být jistá jednou věcí: zajistíme cenovou stabilitu, návrat inflace zpět na dvě procenta ve střednědobém horizontu je bez diskuse,“ řekla. Šéfka ECB se takto vyslovila navzdory nedávným turbulencím v bankovním sektoru.

ECB minulý týden znovu zvýšila základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu. Bylo to v době, kdy už přicházely zprávy o krachu středně velkých amerických bank. ECB ale neuvedla, jaký bude její další krok v měnové politice, zmínila jen, že se při jejím určování bude ohlížet na hospodářská data.