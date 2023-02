ČNB zhoršila odhad letošního schodku veřejných financí

V příštím roce by se podle aktuálního odhadu mělo saldo veřejných financí zlepšit, stále ale bude negativní. Centrální banka očekává schodek 2,2 procenta HDP.

Centrální banka zhoršila i výhled zadlužení vládního sektoru. Letos by mělo dosáhnout 44,1 procenta HDP, na podzim očekávala pro letošek dluh 42 procent HDP. Zadlužení by tak vzrostlo na nejvyšší úroveň od roku 2013. V roce 2024 čeká ČNB další růst dluhu, měl by se zvýšit na 44,8 procenta HDP.

ČNB ve svém odhadu také předpokládá, že bude letos pokračovat růst nominálních mezd, ale stále nepokryje inflaci, a reálně mzdy tedy opět poklesnou. V nominálním vyjádření by se průměrná mzda měla zvýšit o 8,5 procenta, reálně ale klesne o 0,4 procenta. Propad ale nemá být tak hluboký jako loni, kdy se reálná mzda snížila o 9,2 procenta. Reálné mzdy by se měly vrátit k růstu od roku 2024, kdy by reálné zvýšení mělo být 4,6 procenta.