Farmáře zatěžuje byrokracie, zaznělo ve Fokusu Václava Moravce

Začít podnikat v zemědělství má smysl, ale je to velmi složité – hlavně kvůli byrokracii. Ve Fokusu Václava Moravce to řekla farmářka Lucie Bošinová. S dalším sedlákem Danielem Pitkem se shodla, že papírování práci na poli či se zvířaty velmi komplikuje. Ekonom Tomáš Maier ovšem poukázal na to, že je zemědělství v Česku ziskové jen díky dotacím. Ve Fokusu Václava Moravce hovořili zemědělci i odborníci ze zemědělské univerzity také o dopadech změny klimatu, inflace i války na Ukrajině na zemědělství a výrobu potravin v Česku.