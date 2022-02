Pohonné hmoty rychle zdražují. Od čtvrtka se cena litru benzinu zvýšila o korunu

V pohraničí proto lidé stále častěji jezdí tankovat třeba do Polska, které snížilo sazbu DPH na pohonné hmoty. Některé polské benzinky proto zavedly od pátku omezení. Tankovat se nesmí do kanystrů a limit pro jeden osobní automobil je 50 litrů pohonných hmot.

Jedna plná nádrž tak ve srovnání s loňským únorem vyjde v průměru asi o pět set korun dráž. „Dneska jsme šli nahoru o korunu a počítám, že do konce týdne to bude plus dalších padesát haléřů,“ řekl v pondělí vedoucí čerpací stanice v Rudné Alexandr Kvapil.

Cenu negativně ovlivňuje krize na Ukrajině, přestože ropa z Ruska zatím dál proudí. V případě výpadku by Evropa musela sáhnout do zásob, v Česku by vydržely okolo 90 dnů. „Tento chaos by hnal cenu ropy i cenu ropných produktů nahoru a samozřejmě by to pocítili i řidiči v České republice,“ okomentoval analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.

Už teď přitom na některých čerpacích stanicích cena benzinu překročila 40 korun za litr. Kdy se tak stane u většiny ostatních, je podle analytiků jen otázka času.