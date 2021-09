Koruna sílí, vývozci se zajišťují fixací kurzu

Pro firmu Beneš a Lát, která z hliníku, plastu nebo zinku slévá díly pro automobilový průmysl a další odvětví, je euro dominantní měnou. Čtyři z pěti jejich výrobků končí totiž za hranicemi. Většina obchodů proto probíhá právě v eurech, a to nejen do zahraničí. „I dodávky do České republiky, tam je to o řetězci. Pro nás je euro dominantní měna, v korunách máme tři, čtyři procenta prodejů,“ vysvětluje spolumajitel firmy Jan Lát.

I proto si kurz koruny vůči euru v této firmě takzvaně zajišťují. V podstatě to znamená, že ho mají zafixovaný na určité hodnotě. Přesto teď kvůli silné české měně přicházejí o peníze. „Pracujeme s kurzem někde kolem 25,50. To je pro nás pro letošní rok zdravá hladina. Aktuálně jsme lehce pod ním, má to dopad do ziskovosti společnosti, ale zrovna letní prázdniny nás až tak zásadně nebolí, protože produkce je nižší kvůli celozávodním odstávkám jak u nás, tak u našich zákazníků,“ konstatuje Lát.

Podobně teď sledují vývoj kurzu i ve všech dalších firmách, které vyvážejí do zahraničí. „Máme zajištěno pomocí forwardu většinu deviz. A kdyby koruna oslabovala, líbilo by se nám to víc,“ říká například ředitel společnosti Centropen Martin Žahourek.

Většina firem se tak snaží korunu vůbec nepoužívat a nakupovat za eura. České měně se ale nevyhnou při výplatě mezd nebo odvodech daní. Koruna od začátku ledna posílila o osmdesát haléřů a tento trend bude nejspíš pokračovat.

Zdražují i dovozy

Ceny u oblečení, elektroniky, jídla a pití ze zahraničí se obvykle díky silné koruně přepisují, a to směrem dolů. Tentokrát ale takový vývoj zákazníky v obchodech nepotěší. Drahá doprava i materiály totiž dovoz naopak zdražují.

„Roli hraji jiné faktory, jako například problémy v dodavatelských řetězcích, to znamená nedostatek některých komponentů. Například čipy, to se velmi často skloňuje. Což znamená, že se tady efekt silné koruny tolik neprojevuje,“ vysvětluje analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.