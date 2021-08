Rekordní schodek rozpočtu odpovídá plánu, soudí Feranec. Ale co jeho struktura, ptá se Kalousek

Do konce letošního roku navíc očekává růst těchto mandatorních výdajů, tedy ze zákona povinných, až na 200 miliard deficitu, které nemají s covidem nic společného. Domnívá se proto, že povinné státní výdaje se vládě zcela vymkly z rukou a zůstanou závazky pro další léta. Přitom vláda neřekla, jak to chce řešit, dodal.

Dva odlišné pohledy na další vývoj

Bývalý ministr financí dodal, že vláda si nyní na dluh kupuje rekordní spokojenost českých domácností, což jednou povede k nepříjemnému konci „mejdanu“. Neví ale, kdy se tak stane, protože je tu expanzivní politika světových centrálních bank s možností půjčovat si levně. Prognózuje však, že do budoucnosti to povede k omezením, třeba na straně důchodů či zdravotní péče.

Feranec tento nastíněný vývoj odmítl. Připomněl, že v uplynulém období sice nastala zdravotní i ekonomická krize, ale naštěstí nenastala sociální krize. Předpokládá, že nyní nastartovaný hospodářský růst povede i ke zvýšeným příjmům z daní a k postupnému snižování schodku.



Kalousek k tomu dodal, že budou nutná aktivní opatření na příjmové či výdajové straně a ta nebudou populární.

Když ceny stavebních materiálů prudce letí vzhůru

Oba hosté se pak shodli v názoru na současné prudké zdražování stavebních materiálů, které navíc někdy chybí. Feranec uvedl, že tento růst cen vláda neovlivní.

To je logický náraz, zdražuje se, musíme to přežít, souhlasil Kalousek. Uvedl, že návrat k investicím a stavbám vedl k nárazové poptávce, kdy dodavatelé mohou zvyšovat ceny. Domnívá se však, že už příštím rokem se situace začne uklidňovat. Varoval před zaváděním regulačních opatření, která by stav zhoršila. Zdůraznil, že současný vývoj není vinou vlády. „Ta nemá nástroj, jak by to mohla ovlivnit.“