Hospodářská komora: Oživení ekonomiky bude pomalé, kompenzace musí pokračovat

Oživení podnikání bude podle Prouzy velmi pomalé, což je patrné i v ostatních evropských zemích. Ty přitom ale investují značné prostředky na obnovu ekonomiky, řekl. Z dat České národní banky podle Prouzy vyplývá, že v době uzávěry kvůli pandemii koronaviru vzniklo 200 miliard korun vynucených úspor. Ty podle něj mohou s oživením ekonomiky pomoci, vláda ale musí vytvořit vstřícné prostředí, aby se lidé nebáli dalšího uzavření.

Špatnou zprávou podle Prouzy je, že vláda rozhodla o neprodloužení kompenzačního bonusu pro živnostníky, jeho vyplácení skončí s květnem.

„Je to nepochopení ze strany paní ministryně (financí Aleny Schillerové za ANO). Chápe to jako výdaj, ale je to investice,“ uvedl Prouza. Pokud vláda ukončí podpůrné programy příliš rychle, návrat k běžnému režimu bude v jednotlivých odvětvích podle Prouzy trvat mnohem déle, než kdyby investovala do udržení služeb a obchodu po vzoru ostatních zemí.

„Zdroje tady jsou, vláda nemá problém s penězi,“ řekl dále Prouza. Schodek státního rozpočtu od ledna do dubna činil 192 miliard korun, na celý letošní rok vláda počítá s deficitem 500 miliard korun.