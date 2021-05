Česká měna posiluje. Kurz reaguje na otevírání ekonomiky a tempo očkování

Ceny televizí, mobilů a další elektroniky se řídí i kurzem koruny, protože je obchodníci obvykle nakupují za cizí měny. Silná koruna tu pro zákazníky může znamenat, že cena půjde dolů.

„Cena samozřejmě bude klesat, ale dneska na ni má vliv mnoho dalších faktorů. Jedním z nich je vzrůstající cena dopravy z Asie. Druhým, tím zásadním, je nedostupnost nejenom čipů, ale i samotné elektroniky,“ sděluje obchodní ředitel CZC Tomáš Pilský.

Některé zboží obchodníci přeceňují dokonce denně. A zlevňují také nákupy ze zahraničí. Kdyby si zákazník pořizoval například telefon a platil eurem, oproti loňskému jaru by u dražších modelů mohl v přepočtu díky lepšímu kurzu ušetřit přes tisíc korun.

Koruna by mohla zůstat relativně silná. „Očekáváme, že ještě může dále posilovat, ale poměrně mírně. Už určitě by to nemělo být tak silné posílení, jaké jsme viděli v posledních dvou týdnech. V letošním roce by se mohla dostat k hranici 25 korun a 30 haléřů za euro,“ uvádí hlavní analytik ING Jakub Seidler.

Koruna by mohla dál posilovat, exportéry to netěší

I Česká národní banka předpokládá, že bude tuzemská měna posilovat i v dalších čtvrtletích. V druhé půlce příštího roku by se podle odhadů mohl kurz pohybovat u hranice 25 korun za euro.

To je nepříjemnou zprávou pro exportéry – třeba pro osloveného výrobce vinylových desek. Sto procent tržeb má v zahraničních měnách. Prodává tedy i v eurech a s každým posílením měny tratí. Už teď tak musel některým zákazníkům zvýšit ceny.

„V současné době poměrně intenzivně debatujeme, jak zvolit cenovou politiku, abychom byli přátelští k našim zákazníkům a zároveň neabsorbovali veškeré cenové tlaky z vlastního zisku,“ prohlašuje ředitel GZ Media Michal Štěrba.

Právě kurz koruny sledují i centrální bankéři, stejně jako zdražování nebo vývoj ekonomiky. Může jít o důvody pro zvýšení základní úrokové sazby. Podle dvou členů bankovní rady by to mohlo být tématem už na dalším zasedání v červnu.