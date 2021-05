Gupta prodává dvě francouzské ocelárny, píší Financial Times

Podnikatel indického původu neúspěšně žádal britskou vládu o podporu 170 milionů liber (pět miliard korun). Francouzská vláda tento týden schválila přímou půjčku deset milionů eur (přes 256 milionů korun) společnosti Alvance, jež do koncernu spadá.

Koncern GFG se dostal se do problémů, když v insolvenci skončila společnost Greensill Capital, která ho donedávna financovala. Gupta se snaží najít zdroj financí na zajištění běžného provozu, aby jeho impérium nezbankrotovalo.

Společnost Liberty Steel, divize GFG, koupila továrnu v Hayange loni v srpnu poté, co předchozí provozovatel British Steel vyhlásil insolvenci. Závod Ascoval dříve kontrolovala investiční společnost Greybull Capital, jíž British Steel patřil. Liberty ocelárnu koupila též loni v srpnu.

Tento týden se Guptovi podařilo refinancovat ocelárny a s nimi spojené aktivity v Austrálii. Finance poskytla americká společnost White Oak Global Advisors. Ta koncernu nabídla též půjčku 200 milionů liber, potřebný provozní kapitál, který umožní vrátit do chodu závody v Británii, připomněl list FT.

Kolejnice

Hayange vyrábí ocelové kolejnice pro železniční tratě a pařížské metro a v obloukových pecích Ascovalu se recykluje šrot. Francouzská vláda jmenovaným podnikům v březnu poskytla půjčku 20 milionů eur pod podmínkou, že společnost sežene další financování. Proces prodeje byl podle jednoho ze zdrojů zahájen v dubnu.

Do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance patří od roku 2019 i hutní společnost Liberty Ostrava. Ta se dostala v poslední době do centra pozornosti kvůli prodeji emisních povolenek rumunské sesterské společnosti Liberty Galati do Rumunska. Dnes firma v tiskovém prohlášení uvedla, že je bude moci koupit zpět za pevnou, nižší cenu.

Zisk z prodeje činí 260 milionů korun. Část z něj, 134 milionů, firma použila na odměny pro zaměstnance, zbylou část využije v Ostravě na investiční projekty.