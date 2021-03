Nový jaderný blok nepokryje konec uhlí dostatečně, budou třeba i plynové, řekl Brabec

Uhelná komise loni doporučila stanovit jako datum pro konec využívání uhlí rok 2038. Brabec uvedl, že on sám hlasovat pro rok 2033, na rozdíl třeba od svého kolegy ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO). Ten podporoval zmíněné pozdější datum.

Brabec však také dodal, že datum 2033 by s sebou neslo výrazně vyšší náklady, a to o 150 miliard korun. Konec uhlí ještě před zamýšlenou dostavbou nového jaderného bloku v roce 2036 by znamenalo postavit plynové bloky navíc. A mohlo by to znamenat i nutnost dovozu elektrické energie.

O datu konce uhlí bude vláda ještě jednat. Může tak potvrdit rok 2038, může si ale také ještě nechat rozpracovat jiné časové scénáře.

Nový jaderný blok v Dukovanech bude plně financovat stát, diskuse o zapojení energetické společnosti ČEZ nevedly k cíli. Na videokonferenci o budoucnosti české energetiky, kterou pořádala nezisková platforma Institut Equilibrium, to ve středu řekl vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Podle něj se nyní už jedná o konkrétním řešení, jak výstavbu bloku zaplatit.