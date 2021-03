Internetový prodejce Rohlík.cz chce expandovat do Německa

Proces vyjednávání o investici podle generálního ředitele Rohlík Group Tomáše Čupra trval asi deset měsíců a z naprosté většiny se odehrával on-line. „Poradce z Londýna jsme třeba nikdy nepotkali, s našimi hlavními investory jsme se viděli jednou a s těmi zbylými ani jednou,“ uvedl.

Peníze chce firma použít třeba na expanzi do Německa, které je podle něj největší potravinový trh v Evropě. Funguje už ale i v Budapešti nebo Vídni. V Česku šlo pro internetový obchod o nejúspěšnější rok, firma dosáhla obratu osmi miliard korun. Růst před nástupem koronaviru podle něj byl ale velmi podobný rozvoji po rozšíření nákazy. Limitovaný je zejména skladovými kapacitami a tréninkem nových zaměstnanců.

Pronájem skladů by mohl zdražit o desetinu

S pandemickým rokem roste on-line obchod i v jiných oblastech a tím se zvyšuje poptávka po velkokapacitních halách. Vyšší poptávka po pronájmech skladů se podle analýzy společnosti 108 Agency promítne do jejich ceny. Vzrůst by mohla až o 10 procent. Zatímco dnes stojí pronájem haly o rozloze zhruba 10 tisíc metrů čtverečních 170 korun za metr, nově to může být až 190 korun.

„Desetiprocentní nárůst znamená pro firmu 170 až 200 tisíc korun měsíčně navíc. V důsledku je to dva až dva a půl milionu, což už může hrát roli i pro cenovou strategii toho daného produktu,“ uvedl finanční ředitel 108 Agency Robert Sgariboldi. Vysoká poptávka je i po pozemcích na krajích velkých měst, kde by mohly sklady vyrůst.