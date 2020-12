Bezobalové obchody řeší problémy s on-line prodejem. Ten navíc popírá podstatu jejich podnikání

Některé bezobalové obchody prodej přes internet s rozvozem vyzkoušely. Patří mezi ně i dvě brněnské prodejny Zvaž to, které vlastní Tereza Nevrtalová. Bez e-shopu by podle ní během jarní vlny nedokázali přežít. Během podzimní už tuto možnost nezavedli i kvůli menšímu zájmu ze strany zákazníků.

„S prodejem on-line v rámci bezobalového prodeje obecně moc nesouhlasíme, protože vlastně popírá jeho princip. Zákazníkům produkt do něčeho zabalit stejně musíte, pokud používáte sklenice, tak zbytečně vozíte vzduch v těžkých sklenicích,“ vysvětluje Nevrtalová. Jednou z ekologických a ekonomických výhod bezobalového prodeje je podle ní přitom to, že si člověk koupí přesně tolik, kolik doopravdy potřebujete.

I kdyby on-line prodej některé bezobalové prodejny vzhledem k současné pandemické situaci chtěly zavést, problémy vidí i ve svých finančních a personálních možnostech a náročnosti logistiky. „Nemám zatím tu možnost zainvestovat do vratných lahví a nemám ani dostatek použitých výplní a krabic,“ vysvětluje majitelka Neobalu v Chebu Jana Jechová, která znovu využívá obalové materiály od zboží.

„Jsme velmi malý tým, kapacity by nám to nedovolovaly,“ zmínila majitelka břeclavského obchodu Sypej Martina Hanáčková jeden z důvodů. „S on-line prodejem potravin jsou spojeny i legislativní problémy, se kterými se právě většina prodejen nevyrovnala a my nechceme riskovat,“ uvedla Nevrtalová z prodejen Zvaž to.

Konkurenty jsou on-line obchody i jejich bezobalový trend

Podle majitelky bezobalové prodejny Kardamon Kateřiny Šustkové bezobalové obchody ve větších městech bojují hlavně se službami jako Rohlík.cz nebo Košík.cz. Ty se totiž vydaly směrem k větší udržitelnosti. Nabízí rozvoz trvanlivých potravin, mléčných výrobků a drogerie ve vratných skleněných obalech. „Jsou v tuto chvíli pro dost našich zákazníků jakýmsi kompromisem mezi bezpečným nakupováním a nakupováním bez jednorázových obalů,“ komentuje konkurenci Šustková.

Na popularitu on-line obchodů reaguje pražské Bezobalu třemi prodejnami, které přes uvedené obtíže plánují spustit vlastní e-shop a rozvoz. Tímto krokem chtějí oslovit zákazníky, kteří se kvůli pandemii přesunuli na internet, uvádí obchodní ředitel Jiří Sedlák. „Bránili jsme se tomu i z důvodu toho, že vidíme hodnotu v osobním kontaktu se zákazníky, ale není již déle možné zavírat oči nad trendem on-line nakupování,“ řekl.

Některé bezobalové obchody v republice již prodávají zboží na svých webových stránkách s rozvážkou nebo výdejnou. V náchodském Nebalíme zákazníci mohou kromě váhy zadat jako množství například velikost sklenice od medu. Gram v Olomouci nabízí možnost připravit nákup do vlastních nádob, které zákazníci předem přinesou.