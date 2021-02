Potrvá dlouho, než se turismus vrátí na starou úroveň, míní analytici. Byznysové cesty asi čeká útlum

„Tyto tisíce let zřejmě rok 2020 ukončil,“ naznačuje Bartoň velmi chmurnou předpověď. V takovém případě by se cestovní ruch obchodníků patrně již nikdy nedostal na předkrizovou úroveň. Vysvětluje to na příkladu z minulosti, která není tak dávná, ale zdá se už velmi daleko. „Alternativy přímého setkávání existovaly již před covidem, ale jejich implementaci v mezinárodním obchodě vždy bránila reputace: pokud jste chtěli protějšku ukázat, že vám na vztahu záleží, poslali jste – alespoň na několik prvních jednání – někoho napřímo. On-line se pak již dolaďovaly detaily, před opětovným osobním setkáním a oslavou při podpisu či spuštění. A k tomu se létalo a ubytovávalo a jedlo a pilo.“

Při pohledu do budoucna většina expertů Světové organizace cestovního ruchu při OSN (UNWTO) nepředpokládá, že by se návrat na úroveň před pandemií odehrál před rokem 2023.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR předpokládá, že dostat se na předkrizovou úroveň potrvá několik let. A cesta vzhůru bude pozvolná. „Ještě na jaře minulého roku jsme předpokládali, že to bude někdy v roce 2022, ale v současné době si nedovolíme nic předpovídat,“ uvádí generální ředitelka svazu Vlčková.

Svaz obchodu a cestovního ruchu přepokládá, že největší šanci budou mít ubytovací zařízení a restaurace v oblíbených českých dovolenkových destinacích (hory, jižní Čechy, jižní Morava). Klienti budou své dovolené vybírat až na poslední chvíli a budou velmi podrobně zkoumat především podmínky pro případné zrušení zájezdu či odstoupení od smlouvy.

„Dá se předpokládat, že v případě určitého uvolnění budou lidé cestovat opět více v rámci České republiky. Tyto oblasti měly poměrně dobrou obsazenost i o loňských prázdninách, i když je třeba uvést, že útraty domácích turistů nedosahují útrat těch zahraničních,“ uvedla Irena Vlčková. Dodala, že velký problém bude s Prahou a velkými městy či oblastmi, které jsou závislé na zahraničních návštěvnících či třeba velkých kongresech, konferencích, veletrzích, tedy různých druzích hromadných akcí. To zasáhne například průvodce zaměřené na zahraniční turisty.

Trh jako takový zřejmě projde procesem konsolidace, v rámci které jej opustí část poskytovatelů těchto služeb, ať už cestovních kanceláří, hotelů nebo restaurací, odhaduje Petr Dufek z ČSOB. „Celkově by měl růst důraz na kvalitu při jen pozvolném růstu cen.“

Pavel Sobíšek z UniCredit pak soudí, že některé méně významné segmenty cestovního ruchu, třeba ubytovací zařízení na horách a se zaměřením na ekoturistiku, mohou na pandemii vydělat. „Ovšem už loni jsme se přesvědčili, že je kapacita horských oblastí Česka zcela nedostatečná i pro vnitřní turistický ruch, natož aby bylo možné do těchto míst lákat více cizinců.“

Jak získat důvěru zahraničních turistů

Právě budoucí „pohyb“ zahraničních turistů zůstává zatím značně nepředvídatelný. „Pro Evropu a ČR bude také klíčové, nakolik se podaří zvrátit představu Evropy jako nejzamořenějšího území na planetě,“ odhaduje Bartoň. A doplňuje, že zejména asijští turisté, kteří představují nejdynamičtější segment mezinárodní turistiky, jsou díky vlastním zkušenostem mnohem citlivější na nebezpečí epidemie. „Proto můžeme čekat pomalejší obnovu tohoto nejdynamičtějšího sektoru, ze kterého žila i Česká republika, a zejména Pařížská ulice v Praze.“

Soudí také, že se pravděpodobně zvýší poptávka po turismu do destinací s malou hustotou lidí. Lidé budou dál opatrní co do styku s ostatními. Hory a národní parky tak mohou benefitovat více než například Benátky, alespoň ve středně dlouhém období.

Co by cestování prospělo

Nabízí se také otázka, co by cestovnímu ruchu do budoucnosti nejvíce prospělo. „Česká republika by se měla zaměřit na domácí klientelu a šířit o sobě dobrou pověst ve světě. To, že v koronavirové krizi patříme mezi nejhorší země v Evropě, bude mnohé zahraniční turisty odrazovat. Bohužel se na nás v zahraničí začínají dívat skrz prsty, což nám škodí,“ uvedl Křeček.

Dodal, že Česko musí napravit svou reputaci a prezentovat se jako skvělé místo pro trávení volného času i byznysová setkání. „Neměli bychom se však spoléhat jen na marketing, měli bychom to dokázat skutečnými činy. Je proto třeba se co nejlépe vypořádat s koronavirovou krizí.“

Domácí turistický ruch má potenciál, který ani před krizí nedokázal zcela využít, poznamenal Dufek. Proto v první fázi může posloužit pro rozjezd celého odvětví. „Část cestovního ruchu však primárně cílí na zahraniční klientelu, takže bez změny orientace se příliš nepohne.“

Ministerstvo pro místní rozvoj si bere za cíl rozprostřít vytíženost destinací napříč celou republikou a pomoci regionům, kde cestovní ruch může sehrát významnou úlohu v místním ekonomickém rozvoji. „Úzce na tom spolupracujeme s agenturou CzechTourism, organizacemi destinačního managementu a dalšími partnery na půdorysu připravované strategie cestovního ruchu do roku 2030,“ dodal Vilém Frček z odboru komunikace ministerstva.

Co dříve nebylo a nyní zřejmě bude

Do cestování se pak zřejmě nadlouho dostanou dříve nevídané prvky – nejrůznější testy, očkovací pasy. „Pokud věda neobjeví spolehlivý okamžitý test, budou očkovací pasy jedinou cestou, kterou budou vlády podmiňovat překračování hranic. Proočkování však bude trvat ještě měsíce, někde i roky. Vznikne zde proto ,nespravedlnostʼ, když nebudou moci cestovat ti, na které se ještě nedostala řada,“ předpokládá Bartoň.

Křeček očeká větší důraz na hygienická pravidla. „Lidé se zřejmě z počátku budou vyhýbat masovým akcím a budou preferovat více soukromí. Zřejmě zažijeme odklon od sdílených služeb, které se však později opět prosadí díky nižším cenám.“

Analytik se pak výhledově obává, že bude nutná nějaká obdoba covidového pasu, tedy dokumentu prokazujícího očkování. Představa, že tato politika bude diskriminovat občany na základě proočkovanosti, je sice nepříjemná, ovšem mnoho alternativ pro cestovní ruch k tomu Křeček nevidí.