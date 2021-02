Svět start-upů se změnil, koronavirus je ale o dravost nepřipravil, tvrdí odborník

Jak moc změnil covid práci v začínajících firmách?

Start-upům se podařilo aktuální situaci ustát a změnit způsob práce. Přizpůsobily se zvláště chodu v digitálním prostředí. Často se také už daří i více otevírat české start-upy mezinárodnímu talentu. Covid totiž trochu zboural hranice, a když všichni pracují z domova, tak je jedno, jestli ho má člověk v Česku, nebo někde za polárním kruhem. A to je podle mě něco, co bude mít v dlouhodobém horizontu velmi pozitivní dopady na český start-upový ekosystém, a to i mezinárodně.

Takže vlastně říkáte, že už se mění to, co uvedl nedávno v rozhovoru pro E15 podnikatel a takzvaný andělský investor Jiří Hlavenka, a sice že čeští začínající podnikatelé zaostávají v určité „světovosti“. „My jsme často spokojení s naší malou kotlinkou, s českou světničkou, kterou považujeme za trh. Ale za okny této světnice je sedmsetkrát větší potenciál,“ řekl. Teď mají tedy dobře našlápnuto? Nebo je něco stále brzdí?

Častokrát je to tak. Český trh je tak akorát velký na to, abyste se s dobrou firmou uživil, aniž byste museli vyrazit za hranice. V tomto mají překvapivě větší výhodu menší státy – ty, pokud chtějí uspět, musí automaticky jít na jiné trhy. Tady ale firmy většinou začínají na českém trhu, kde to chtějí vyzkoušet a pak teprve expandovat. Nejdou do toho tedy rovnou s myšlenkou, že staví globální firmu. Ostatně to je i náš případ, kdy naprostá většina příjmů pochází z Česka a je pak těžké najít si mentálně prostor pro jiné trhy, když většina současného byznysu je lokální.

A k těm brzdám. To, co teď trápí, a nejenom start-upy, ale každého, kdo se snaží tvořit nějakou hodnotu, je nejistota. Dříve měly firmy jasný plán, jak budou růst v následujícím roce, co vše chtějí udělat. Teď nikdo nevidí déle než na měsíc či dva. A docela chybí i pomyslné světlo na konci tunelu, které by nějakou jistotu přineslo. Jediné, co sledujeme, je zmatek a zmar, ale to je spíše pohled z českého nedobře řízeného rybníčku.

Firmy hledají spíše zkušenější lidi

Některé firmy už obtížně sháněly lidi už před příchodem koronaviru, pandemie celou situaci ještě zkomplikovala. Start-upům se shánět potřebné lidi daří?

Změny bylo možné sledovat i u start-upů. U řady oborů se objevila disproporce mezi počty nabízených pozic a počty zájemců, kteří se na ně hlásili, zejména u jarní vlny. Největší rozdíl jsme mohli vidět u marketingu a administrativních pozic, kterých bylo vypsáno mnohem méně a hlásilo se na ně více zájemců, než bylo obvyklé. Nicméně s postupem času se trh z tohoto úvodního šoku vzpamatoval a koncem roku a začátkem nového už můžeme říct, že jsme v podstatě na obdobných poměrech, jaké panovaly před nástupem pandemie.

Bylo také například vidět, že práce v IT je zaměstnání, které má budoucnost. Počty programátorských pozic sice na jaře také klesly, ale jako první se vrátily k normálu už s koncem první vlny. A nabídka neustále roste.

Jaká je situace teď? Jsou, nebo nejsou potřební lidé?

Situace se vrátila do stavu, kdy je sehnání schopných lidí do start-upů spíše náročnější, než že by se uchazeči o jednu pozici „prali“. Ale to je dáno hlavně jejich vysokými nároky. Velkou roli také hraje jeden zásadní faktor, a to že se lidé teď spíše bojí měnit zaměstnání, zvláště pokud jsou v tom stávajícím spokojeni. I přesto počet lidí, kteří hledají práci ve start-upech, stále roste – například za loňský rok jsme přes portál do firem přivedli 94 tisíc zájemců, což je meziročně zhruba o pětinu více.

A změnilo se i to, jak lidé ve firmách fungují? Velká část z nich si musela přece jen rychle zvyknout například na home office.

Ano, změnilo. Už v minulém roce jsme se zaměřovali na nabídky práce, které lze vykonávat úplně z domova, bez nutnosti pravidelně do práce docházet, tedy takzvanou remote formu spolupráce. A zatímco v loňském roce bylo takových nabídek zhruba pět set za celý rok, v roce 2020 jich už bylo téměř 1300. To je skoro trojnásobný růst.

Vidíme i sílící trend, že firmy hledají spíše zkušenější zájemce. Snaží se mít spíše méně zkušenějších lidí než těch, kteří zkušenosti teprve sbírají. Z mého pohledu je to zajímavý směr, který by měl v dlouhodobém horizontu zvedat produktivitu práce.

Za zmínku stojí i to, že se odehrály změny platového očekávání v oblasti marketingu. Tam došlo ke korekci směrem dolů – marketéři očekávají nižší plat, než tomu bylo v minulém roce. V jiných oborech takový trend nevidíme.

Covid otevřel cestu i novým příležitostem. Kde a v čem budou největší?

Otevírá se moře příležitostí, protože změna, kterou covid přinesl, je zásadní pro fungování celého lidstva. Část světa se například přenesla do on-line prostoru, což je místo, kde start-upy plavou jako žraloci ve vodě. Jasný trend tak bude digitalizace věcí, které jsme si dříve neuměli představit. Ať už je to vidět na konferencích či obecně komunikaci, ale také digitalizaci zdravotnictví, které v aktuální situaci prochází těžkou zkouškou. Tam vidím mnoho prostoru a jsou už i první vlaštovky, ať už to je nějaká forma komunikace s lékařem na dálku, nebo třeba start-upy v oblasti rozvoje duševního zdraví.

Aktuální situace nám totiž ukázala, že zdravotnictví nebo nějaká forma e-health, je doposud relativně opomíjená oblast, která čeká na inovaci hlavně z pohledu přístupu pacienta. A velký posun zažívá také logistika.