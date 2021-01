Google hrozí Austrálii zablokováním vyhledávače

Austrálie se chystá schválit zákon, který by donutil technologické giganty domluvit se s místními vydavateli a zpravodajskými médii na platbách za jejich obsah vložený do výsledků vyhledávání nebo zpravodajství. Pokud by se strany nedomluvily, vláda by jmenovala arbitra, který by o ceně rozhodl.

Pokud by se tento návrh měl stát zákonem, nezbylo by Googlu nic jiného než přestat nabízet v Austrálii službu vyhledávání, uvedla výkonná ředitelka Googlu pro Austrálii a Nový Zéland Mel Silvaová na slyšení v senátním výboru. Dodala, že firma je ochotná platit mediálním společnostem spravedlivě za používání jejich obsahu, ale ne za zveřejnění odkazů nebo úryvků, jak určuje zákon. Navrhla také některé změny.

Hrozbu Googlu zkritizoval australský premiér Scott Morrison, který uvedl, že si Austrálie sama bude stanovovat to, co je možné dělat v zemi. „Lidé, kteří chtějí spolupracovat s těmi v Austrálii, jsou vítáni. Na hrozby ale nereagujeme,“ řekl novinářům.

Předseda australské komise pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů, která dohlíží na nová pravidla, Rod Sims uvedl, že nelze předpovědět, co techničtí giganti udělají. Důležitá jednání jsou však podle něj vždy „hrou s ohněm“. „Mluví o komerční dohodě, ve které by měli plnou kontrolu. Podle mého názoru to není komerční dohoda,“ řekl.

Podle společnosti Google je zákon příliš rozsáhlý

Google označil zákon za příliš rozsáhlý a uvedl, že nabídka i omezeného vyhledávání by byla příliš riskantní. Reklamy při vyhledávání jsou celosvětově největším zdrojem tržeb i zisku Googlu. Firma sice nezveřejnila údaje o hospodaření v Austrálii, na dotaz jednoho ze senátorů, kolik Google zaplatil na daních, Silvaová ale uvedla, že loni zaplatil zhruba 59 milionů australských dolarů (978 milionů korun) a příjmy činily 4,8 miliardy australských dolarů.

Austrálie představila návrh zákona minulý měsíc, když vyšetřování zjistilo, že Google a Facebook mají příliš velkou tržní sílu v mediálním průmyslu. To podle vlády představuje potenciální hrozbu pro správné fungování demokracie.

Hrozba Googlu v Austrálii přichází jen několik hodin poté, co se Google dohodl na placení obsahu s francouzskými vydavateli zpráv.