Dow Jonesův index zavřel poprvé od února na rekordu. Akciím v USA pomohly zprávy o vakcíně firmy Moderna

Dow Jonesův index si připsal 1,6 procenta a uzavřel na 29 950,44 bodu. Širší index S&P 500 se zvýšil o 1,16 procenta na 3626,91 bodu a index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, vzrostl o 0,8 procenta na 11 924,13 bodu.

Moderna v pondělí oznámila, že její vakcína proti covidu-19 má účinnost 94,5 procenta. Zpráva přišla týden poté, co firma Pfizer uvedla, že její očkovací látka má 90procentní účinnost. Spojené státy by do konce tohoto roku mohly mít 60 milionů dávek vakcíny, napsala agentura Reuters.

Navzdory obavám z růstu případů nemoci covid-19 investoři stále doufají, že fungující vakcína může zachránit globální ekonomiku a pomoci k růstu akciových trhů a oživení rizikovějších měn.