Majitelé lesů žádají o kompenzaci škod po kůrovci. Chtějí víc, než kolik stát vyčlenil

Většina smrků z obecních lesů Kunic nedaleko Prahy leží srovnaná jako dřevo na pilu nebo ke spálení. A další kácení je na obzoru. Jenom tady lesníci vytěžili tři tisíce kubíků. To lepší dřevo už odvezli, z části do Číny. To horší na svého kupce stále čeká.

Podle takzvané Zelené zprávy pro vládu už smrky tvoří méně než polovinu porostů. Zatímco v roce 2000 na ně připadalo zhruba 54 procent, loni to bylo příbližně 49,5 procenta. Přibylo také holin, které bude potřeba zalesnit, a to na větší ploše, než je rozloha Prahy. Lesníci na to mají čas namísto dvou roků až pět let.

„Znamená to, že ty lesy, které budeme zakládat, mohou být pestřejší, protože dva nebo tři roky zpátky nebyl dostatek sazenic,“ hledá pozitiva prorektor České zemědělské univerzity Marek Turčáni.

S tím, že paseky znovu zarostou, počítají ve svých lesích i Kunice. Přibudou v nich listnáče, jedle i další druhy.