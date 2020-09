Havlíček navrhne vládě vznik rady pro strategické technologie, řešila by i krizové situace

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) navrhne vládě vznik nové rady, která by systematicky řídila a podporovala vývoj strategických technologií a produktů. Fungovat by měla pod ministerstvem průmyslu a obchodu, které Havlíček řídí, spolupracovat by s ní ale měly i další resorty. Do budoucna by měla koordinovat podporu výzkumu a vývoje, chytré investice a certifikace nebo i nákup strategických výrobků, které v Česku chybí, uvedl na konferenci, kde České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) představilo ochranné a zdravotní pomůcky, které škola vyvinula.