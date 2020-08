Některé banky zpřísnily podmínky hypoték. Bojí se, že kvůli koronaviru klesnou lidem příjmy

Xenie Melniková si s patnerem dům vyhlídla v době, kdy Česko začalo řešit první případy koronaviru. V tu chvíli začali vyjednávat o hypotéce. „Všichni se obávali krize, takže nám řekli, ať si pospíšíme. Chytli jsme dobrý úrok, dobré období a vlastně takový lehčí průběh,“ říká Melniková.

Protože pár ručí ještě jedním bytem, dosáhl dokonce na stoprocentní hypotéku. „Teď by to bylo asi těžší, banky by požadovaly další kontroly a tak dále. Krize je, znám i lidi, kteří přišli nakonec o práci,“ dodává Melniková.

Banky se teď zajímají i o obor, ve kterém žadatel o hypotéku pracuje

V současnosti jsou banky mnohem víc opatrné, a to i přesto, že už nemusí, Česká národní banka jim ohledně hypoték v podstatě uvolnila ruce tak, aby mohly poskytovat úvěry i lidem, kteří mají nižší platy. Úplně tak zrušila podmínky na posuzování příjmů a nově mohou lidé snáz získat také více peněz – až devadesát procent ceny nemovitosti.

Pro klienty některých bank se ale i tak nezměnilo téměř nic.