Státní dluh giganticky roste, vláda není schopná ho splácet, říká poslanec SPD Jan Hrnčíř

„Vláda si v nouzovém stavu rozvolnila rozpočtová pravidla tak, aby se mohla až do roku 2027 zadlužovat zhruba 4 % HDP,“ uvádí. „Vzhledem k tomu, že se dá očekávat ekonomický pokles, můžeme dosahovat mezních hodnot, kolem 50, 60 % zadlužení HDP poměrně rychle. Třeba do tří let,“ varuje.

Problémem je podle něj i růst dluhu v budoucnosti. „Už se mluví o tom, že pro příští rok to bude zhruba 300 miliard,“ říká poslanec o schodku. V dalších letech by potom podle něj mohl státní dluh růst rychlostí zhruba 200 miliard ročně.

Nejsme nenávistné hnutí

Hrnčíř v Interview diskutoval o úterním vyjádření Facebooku, který pohrozil zrušením stránek předsedy hnutí SPD Tomia Okamury a místopředsedy hnutí Radima Fialy kvůli porušení pravidel používání. Jedním z pravidel této sociální sítě je i to, že příspěvky nesmí projevovat nenávist.

„Nedovedu si představit, že by představitelé SPD sdíleli nějaký nenávistný obsah, na to tady máme i naše orgány, jako policii a justici, která by to musela posoudit,“ říká poslanec. „Některé mainstreamová média se snaží navodit atmosféru, že jsme nějaké nenávistné hnutí, ale tak to není,“ říká. „Máme kritické názory k migrační politice Evropské unie, ale myslím si, že to je od politického hnutí adekvátní,“ dodává.

Řeč přišla i na rasismus, protesty v USA a video, které je vyvolalo. Na nahrávce je policista, který klečí na krku Afroameričana George Floyda přes 8 minut; po tomto zásahu Floyd zemřel.

„Video jsem viděl, ale nemyslím si a nemám informaci, že by to mělo být rasistické,“ říká Hrnčíř. „Je to nějaký předepsaný postup, který má policie schválený. Když byl schválený, nedá se říct, že je automaticky rasistický,“ objasňuje.