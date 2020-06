Udržení bloků Dukovan v provozu do roku 2047 bude stát 55 miliard korun, předpokládá ČEZ

Dukovanské bloky byly zprovozňované v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ předpokládá, že by mohly dodávat elektřinu v součtu 60 let. Odstavované by tedy měly být mezi lety 2045 až 2047. ČEZ zároveň připravuje stavbu nového bloku Dukovan.

„Výhled na provoz stávajících Dukovan vychází z platné technicko-ekonomické studie,“ řekl ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek. Jde o soubor mnoha hodnocení stavu elektrárny, bezpečnostních požadavků a například i toho, jak se bude vyvíjet trh s elektřinou. Studie se podle Zronka znovu ověřuje každý rok.

Posledních deset let stála modernizace dukovanské elektrárny 20 miliard korun. Roční investice budou podle Havlína stoupat. Kolem roku 2028 by to mělo být kolem 2,5 miliardy, s dalším růstem částky ČEZ počítá někdy v polovině 30. let. „Čeká nás výměna většiny komponent,“ uvedl ředitel. Měnit se nebudou reaktory.

Elektrárna Dukovany má celkový výkon 2040 megawattů. Pokrývá přibližně pětinu spotřeby elektřiny v Česku.