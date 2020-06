Nezaměstnanost se v květnu zvedla na 3,6 procenta

Nezaměstnanost v květnu vzrostla na 3,6 procenta. „Jsem ráda, že nezaměstnanost neroste v Česku tak skokově, jsou to stále slušná čísla, ukazuje to, že zaměstnavatelé díky naší vládní pomoci nepropouští tolik, jako se očekávalo. Můžeme to přičíst zejména programu Antivirus nebo i řadě dalších programů. V nich nepolevíme, abychom nezaměstnanosti předcházeli, protože stále není vyhráno,“ uvedla Maláčová.

Aktuálně je podle ministryně 266 144 uchazečů o práci, tedy o 12 104 lidí více než v dubnu. Nárůst nezaměstnanosti je největší zejména v oblasti služeb, veřejného stravování obchodu, hotelnictví, dopravě, ale i mezi agenturními zaměstnanci.

K 31. květnu nabízeli zaměstnavatelé 331 tisíc volných míst, tedy o dva tisíce méně než v dubnu. „Ale 71 procent z nich má požadavky jen na základní vdělání, takže jde o místa s minimálním pracovním ohodnocením i kvalifikačními požadavky,“ přiblížila Maláčová.

Celkově nezaměstnanost rostla v 63 okresech, v 14 naopak klesla. „V dubnu jsme ale měli nárůst ve všech 77 okresech, takže to je dobrý vývoj,“ dodala Maláčová.