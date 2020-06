Společníci s.r.o. dostanou příspěvek. Zhatit ho mohou chyby v žádosti, kterých už je dost

Americkou restauraci Steakhouse Jáma provozují v Praze už téměř od revoluce. Kvůli pandemii je ale v posledních týdnech velmi tichá. „Nemluvíme o zisku, mluvíme jen o přežití. Takže kdykoliv s někým mluvím, tak to není zisk, je to jenom aby zaměstnanci měli jak žít, abychom my měli jak žít a přežít,“ řekl její majitel Max Munson.

O peníze z programu Covid i Covid Praha žádali neúspěšně. Stát jim přispěje alespoň na mzdy přes program Antivirus, využít chtějí také příspěvek na nájem. Sám majitel si může nárokovat příspěvek pro společnost s ručením omezeným (s.r.o.).

Munson říká, že to udělají. „Mluvil jsem s účetní a pošleme naše žádosti.“

Pětadvacítka pro OSVČ jede. A dnes navíc konečně vyšel ve sbírce zákonů také kompenzační bonus pro společníky malých s.r.o. @financnisprava tedy začíná vyplácet i tuto další očekávanou pomoc. https://t.co/kmy5Un6kRK — Alena Schillerová (@alenaschillerov) June 2, 2020

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by tato podpora už měla být na cestě. „Už se přijímají žádosti na Finanční správě, začnou se vyplácet od zítřka. Malá 'eseróčka', to bude značná částka, odhaduje se až 15 miliard,“ uvedla v pondělí.

Společníci malých s. r. o. mohou o příspěvek žádat od čtvrtka. Finanční správa od té doby dostala víc než 15 tisíc žádostí. „Finanční správa provedla všechny přípravy, aby mohla začít vyplácet a v tuto chvíli ti, co správně a dobře vyplnili žádosti, by mohli očekávat vyplacení bonusu někdy koncem týdne,“ uvedla mluvčí správy Zuzana Mašátová.

Podle správy ale žádosti v prvních dnech vykazovaly velkou chybovost. Lidé třeba často místo za fyzickou osobu žádají o příspěvek za firmu. Formulář tak posílají na špatný úřad nebo se špatnými podklady.