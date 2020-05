Podnikatelům vadí nový stavební zákon, situaci prý zhorší

Podle Svazu průmyslu a dopravy se na návrhu odrazilo, že se představitelé veřejného sektoru a vlády nebyli schopni jasně dohodnout, a jednotlivé kompetence tak zůstávají roztříštěné. Příkladem je podle svazu vodoprávní řízení, které prý integrováno nebude, proti dnešku se má navíc vyloučit možnost spojení se stavebním povolením.

„Jsme zklamáni, že zatím nedochází k původně avizované integraci všech agend a zjednodušení povolovacích procesů,“ uvedl viceprezident svazu František Chaloupecký.

Podle ministerstva je návrh výsledkem kompromisu

MMR označuje výslednou podobu návrhu za kompromis mezi zájmy stavebníků a veřejnými zájmy. I přesto má podle něj zákon v této podobě výrazně urychlit pomalé povolování staveb. „Současný stav se tak stoprocentně zlepší,“ uvedlo ministerstvo. Procesy ke stavebním povolením by podle úřadu měly místo současných až několika let nově trvat v řádu týdnů, maximálně měsíců.

Nová podoba návrhu má podle resortu vytvářet tlak na dodržování lhůt prostřednictvím fikce souhlasu nebo opatření proti nečinnosti stavebního úřadu. Dále přináší redukci stavebních a dotčených úřadů nebo apelační princip, kdy nadřízený úřad bude muset ve věci přímo rozhodnout a nevracet jen věc k projednání zpět na nižší instanci jako nyní.

Řadu kritiků měl i původní návrh normy. Mezi nejčastější výtky patřilo to, že nahrával developerům a nechránil veřejné zájmy. Zákon by měl vstoupit v platnost na začátku příštího roku. Účinnosti by měl nabývat postupně do poloviny roku 2023.