V cenách potravin se nepříznivě projeví nedostatek brigádníků, varují obchodní řetězce

Prezident Českého svazu zpracovatelů masa Karel Pilčík připomněl nízkou soběstačnost Česka u masa – „soběstační jsme ze 38 procent.“ Zbytek se musí dovézt hlavně ze západní Evropy. „Oslabení koruny zdražuje veškeré maso.“

U nás došlo ke zdražení ovoce a zeleniny o pár desítek korun, uvedla prodavačka z jihočeského Neplachova Martina Čadová. Naopak o desetikorunu zlevnilo máslo, a ani mléčné výrobky podle ní nejsou drahé. Potvrdila růst zájmu o čerstvé potraviny. V jejím obchodě se tržby zvýšily, což je i dáno i tím, že lidé tolik necestují jinam.

Nedostatek brigádníků a sázka na dovozy

Velký vliv na cenu domácí zeleniny nyní bude mít to, zda se podaří zajistit dostatek lidí na sklizeň, domnívá se farmář a předseda Zelinářské unie Čech a Moravy Petr Hanke. Potřeba brigádníků v následujících týdnech či měsících poroste. A současné omezení pohybu mezi státy a tím vyvolaný dopad na pracovníky z bývalých států Sovětského svazu či třeba z Rumunska může sklizeň v Česku (a ostatně i v dalších evropských státech) tvrdě zasáhnout.

Hanke v pořadu připomněl dlouhodobé úsilí tuzemských zemědělců o to, aby rostl zájem o českou zeleninu a zvyšovala se i její nabídka. „Problém je, aby to tak zůstalo.“ Dodal, že cenu zeleniny určuje výrobce, marže obchodních řetězců i daň.

Současná daň z přidané hodnoty ve výši 15 procent podle něho patří k nejvyšším v Evropě. Zdůraznil také, že čeští pěstitelé umí nabídnout nižší ceny než zahraniční konkurence v době sklizně, ale potřebují dobudovat sklady a další zázemí pro celoroční zásobování. To si vyžaduje značné investice například do závlahových systémů s nízkou spotřebou vody či do retenčních nádrží.

Pěstitelé však také potřebují mít jistotu, že se mohou do těchto investic pustit. Pak by mohli přidat další hektary polí a zvyšovat produkci. Podle něho jde o to, jakou prioritu bude potravinová soběstačnost v Česku mít.

Prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek zkritizoval trendy posledních třiceti let, kdy podle něj „vše dovezeme, nač bychom to pěstovali“. U zeleniny je tak soběstačnost kolem 25 procent. Přitom na rozdíl od domácí u té dovážené často neznáme její kvalitu, míní Jandejsek. I on zdůraznil potřebu postavit sklady a další zázemí. Ocenil, že podpora tomuto úsilí se v posledních letech zvyšuje.

Vzhledem k nedostatku brigádníků očekává zdražení zeleniny i ovoce. Zatímco u domácích zdrojů by mělo být spíše mírné, u dovozu výraznější. U vajec či drůbežího masa zdražení Jandejsek nečeká.