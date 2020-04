Cena americké ropy se houpe. Po propadu se dostala nejprve nahoru a pak zase spadla

Na poptávku po ropě má ale zejména negativní dopad koronavirová krize a s tím související slabá poptávka. Obchodníci v pondělí květnový kontrakt prodávali za každou cenu, aby jim ropa nezůstala. Pokud by kontrakt do úterý neprodali, museli by po vypršení jeho platnosti ropu fyzicky převzít, což většina z nich teď nechce. Ve Spojených státech totiž kvůli vysoké těžbě rychle ubývá skladovacích kapacit, takže by mohl být problém i s krátkodobým uskladněním suroviny.

Podle Pfeilera tak nelze vyloučit výraznější prodejní tlak, jelikož těžaři nemusí v až tak krátkém časovém horizontu přijít s hmatatelným omezením produkce.

Dalším významným faktorem bude podle něj chování velkých fondů v případě červnového kontraktu. „Fondy prodávají starší a kupují novější kontrakty proto, aby se vyhnuly fyzickému vypořádání. US Oil Fund, který spousta drobných investorů využívá jako nástroj, jak ropu zainvestovat, teď drží 25 až 30 procent veškerých kontraktů s dodáním v červnu,“ říká Pfeiler.

Cena ropy by se měla podle něho stabilizovat v létě. „Do té doby zřejmě budou některé firmy nuceny produkci za jakoukoliv cenu ukončit. Zároveň dojde k částečnému návratu poptávky, jelikož globálně nastane uvolnění současných tvrdých restriktivních opatření kvůli COVID-19,“ dodává.

Propad ceny ropy WTI nelze přeceňovat, říká Kovanda

Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda soudí, že nelze přeceňovat pondělní propad cen západotexaské lehké ropy WTI, ačkoliv byl historicky zcela nebývalý.

„Zprávy o tom, že ropa ztratila všechnu svoji hodnotu nebo že kupující ropy dostává ještě navrch zaplaceno za to, že ji vůbec odebere, jsou poněkud nadnesené. V současnosti se s danou ropou obchoduje prostřednictvím 130 kontraktů, z nichž nejzazší vyprchává v lednu 2031. A pouze na jediném z nich včera byla záporná cena. Byl to právě kontrakt s dodáním v květnu 2020,“ dodává.

S kontraktem na dodání ropy v květnu 2020 se začalo obchodovat v listopadu 2014. „Od té doby si obchodníci a spekulanti s ropou víceméně jenom směňovali ,papírky', tedy právě ony kontrakty na dodání daného množství ropy v měsíci květnu 2020. Řada obchodníků či spekulantů, když tyto kontrakty obchoduje, vůbec nepočítá s tím, že si také příslušné barely s ropou někdy odebere. Sázejí zkrátka třeba na to, že pořídí kontrakt v jednom roce a v druhém jej zase se ziskem prodají,“ vysvětluje princip Kovanda.

A zmiňuje jeden příklad za všechny. „Třeba mezi 23. červnem 2017 a 5. říjnem 2018 zhodnotil termínový kontrakt na ropu WTI s dodáním v květnu 2020 – tedy přesně ten, který nyní vyprchává – o 45,5 procenta. Zdražil totiž v daném období ze zhruba 48 na 70 dolarů za barel. Na termínových kontraktech na ropu takto vydělávají třeba různé finanční instituce, banky či fondy, aniž by musely barely s ropou fyzicky převzít. Kdo se zbavil termínového kontraktu – de facto jen ,papírku' – právě třeba 5. října 2018, pochopitelně nikdy žádnou ropu fyzicky nepřevzal. Tím ,papírkem' se zavazoval k tomu, že ji převezme – ovšem až po dnešku. Což bylo v říjnu 2018 ještě dosti vzdálené datum,“ vyvětluje.

Navíc ještě docela nedávno vykoupil také takřka čtvrtinu kontraktů na květnové dodání ropy WTI jeden velký kupec – fond US Oil Fund. „Jeho investoři spekulovali na to, že cena ropy vzroste. Přepočítali se. Když zjistili, že se mýlili a cena ropy nahoru nepůjde, začali prodávat své květnové kontrakty a nakupovat místo nich červnové a pozdější. Ale pozdě, prodělali,“ doplňuje Kovanda.

Barely s ropou lze uskladnit, jenže je to drahé. Supertankery, na nichž lze barely uložit, se běžně pronajímají za necelých 20 tisíc dolarů na den, nyní to je třeba až 400 tisíc dolarů za den, zmiňuje Kovanda. Navíc je třeba připočítat cenu pojištění.

Takže spekulantům, kteří drželi končící kontrakty, nezbylo než jít s cenou dolů, i do záporu. Pořád se jim totiž vyplatilo zaplatit za to, že někomu dalšímu ropu udají, třeba i 40 dolarů za barel. „Pořád je to zjevně vyšlo levněji než čelit nákladům plynoucím z převzetí fyzických barelů,“ uvedl Kovanda.

Situace se může opakovat

Podobná situace se může opakovat i v květnu, tentokrát by se týkala červnového kontraktu. „Na trhu může chybět velký kupec typu zmíněného fondu US Oil Fund, takže cena tím spíše zabředne ještě hlouběji do záporu než v pondělí. Pokud se však mezitím podaří alespoň zčásti americkou ekonomiku po koronaviru opět dostatečně nastartovat, včerejší pád do záporu bude opravdu jen historicky ojedinělou epizodou,“ uzavírá.

A jaký lze očekávat dopad na cenu pohonných hmot? V případě ceny benzinu hrají roli i jiné záležitosti než jen cena ropy, připomíná Pfeiler. A to náklady na rafinaci, distribuci, různé administrativní náklady, daně, ziskové marže. Nižší ceny ropy se do cen benzinu projevují proto se zpožděním.