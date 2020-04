Čínská centrální banka podpoří ekonomiku, napumpuje do ní 43 miliard dolarů

Centrální banka se rozhodla snížit jednoletou úrokovou sazbu u půjček pro finanční instituce na 2,95 procenta z dosavadních 3,15 procenta. Objem hotovosti, kterou musejí komerční banky držet jako rezervu, pak centrální banka středečním rozhodnutím snížila zhruba o 28 miliard dolarů.

Analytik Jün Siung ze společnosti Green Harmony Capital upozornil, že úroková sazba se i po snížení drží v blízkosti tří procent a je vyšší než ve všech ostatních významných ekonomikách. To podle něj poskytuje čínské centrální bance prostor pro další uvolňování měnové politiky, pokud se ekonomická situace zhorší.

Čína by v pátek měla zveřejnit údaje o vývoji hrubého domácího produktu (HDP) za první čtvrtletí. Předpokládá se, že HDP vykáže pokles o 6,5 procenta. Pro Čínu, která je druhou největší ekonomikou světa za Spojenými státy, by to znamenalo první čtvrtletní pokles HDP za více než 30 let.