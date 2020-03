Záloha na silniční daň se odkládá. Místo dubna a července půjde zaplatit až do 15. října

Opatření je zároveň součástí dopravního balíčku, kterým reaguje ministerstvo dopravy na současnou koronavirovou krizi. Opatření počítají s odkladem plateb dopravců za mýto i silniční daň, dále s posílením investic do dopravní infrastruktury či s úpravou prodeje jízdenek. Silniční dani podléhají automobily, které využívají firmy i fyzické osoby k podnikání. Sazba se určuje u osobních aut podle obsahu motoru a objemu válců v motoru. V případě nákladních aut daň závisí na hmotnosti vozidla a počtu náprav. Daň se platí ve čtyřech čtvrtletních zálohách. Každá koruna se dnes hodí. Pokračujeme proto s daňovými úlevami a rozšiřujeme #liberacnibalicek. Všem, kdo platí silniční daň, umožníme uhradit zálohy splatné v dubnu a v červenci až do 15. 10. 2020. U takto zpožděných úhrad plošně prominu všechny úroky z prodlení a z posečkání. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) March 30, 2020 Vláda rovněž v pondělí schválila možnost půjčit si od Evropské investiční banky až osm miliard korun na vodní stavby, informovalo ministerstvo zemědělství. Peníze by se využily do roku 2025. Kabinet rovněž schválil návrh 1,2 miliardy korun na škody způsobené kůrovcovou kalamitou v období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018. Co všechno měla vláda projednat Podmínky kurzarbeitu či jednorázové dávky 15 tisíc korun pro OSVČ, i tyto body byly na programu pondělního jednání vlády. Ministři měli posoudit rovněž balíček, který počítá například s posílením investic do dopravní infrastruktury či s úpravou prodeje jízdenek. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) pak chtěla na vládě projednat také návrh, aby lidem pracujícím na dohodu stát jako pomoc při pandemii koronaviru vyplácel jednorázový příspěvek. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) hodlala navrhnout moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku i návrh zrušení daně z nabytí nemovitostí. Naopak ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) během jednání vlády uvedl, že hospodářský krizový štáb, o jehož ustanovení stát uvažoval kvůli řešení dopadů šíření nákazy nového koronaviru na hospodářství, nakonec nevznikne. „Nakonec jsme to na vládu nedali, nebudeme vytvářet další orgán. Máme zde už Ústřední krizový štáb, vše řeší denně vláda. Pojede to v režimu ministerstva průmyslu a obchodu a ostatních resortů. Náplň aktivit se nemění,“ informoval Havlíček, který měl štáb vést. Podmínky kurzarbeitu a pohled podnikatelů Zaměstnavatelé by mohli od státu na mzdu lidí v uzavřených provozech získat zřejmě nejvýš zhruba 24 800 korun. Při poklesu poptávky kvůli omezením a koronavirové krizi by to mohlo být nejvýš 9300 korun a při výpadku surovin maximálně 12 400 korun. Z částek by se nejspíš měly platit odvody. Vyplývá to z návrhu pravidel kurzarbeitu, propočtů agentury ČTK a vyjádření vedení Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy i Asociace malých a středních podniků a živnostníků ještě před pondělním jednáním vlády. Podle zástupců zaměstnavatelů jsou částky nízké. Poukazují na to, že přesná pravidla ani týden po schválení programu Antivirus s kurzarbeitem neznají. Obávají se také toho, zda úřady zvládnou podporu vyřizovat rychle. Asociace živnostníků považuje systém pěti příspěvků za příliš složitý.

Fakta Kurzarbeit a jeho využití Kurzarbeit a jeho využití Kurzarbeit je termín, který se používá pro dohodu mezi zaměstnanci, zaměstnavatelem a státem. Zaměstnancům se zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát, který tak nemusí hradit podpory v nezaměstnanosti. Firma totiž nikoho kvůli omezení produkce nepropustí.

Termín pochází z němčiny (doslova krátká práce). V angličtině se používá výraz short-time work (STW). Právě v Německu má kurzarbeit nejdelší tradici. Poprvé byl v zemi zaveden již v roce 1910 s cílem udržení pracovních míst v těžebním průmyslu při těžbě a zpracování potaše (uhličitanu draselného).

Kurzarbeit fungoval v mnoha zemích například během ekonomické krize v letech 2008 až 2010. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) využilo kurzarbeit 25 členských zemí organizace.

Nejvíce podniků využilo kurzarbeit v Německu, které je průkopníkem tohoto druhu pomoci podnikům, v Itálii, Nizozemsku, Slovinsku, Rakousku nebo Belgii. V Německu zaměstnavatel v případě kurzarbeitu zkrátí pracovní úvazek, ale udržuje celé pracovní místo, přičemž 60 procent čisté mzdy na toto místo vyplácí Německá pracovní agentura, zbytek za skutečně odvedenou kratší práci zaplatí zaměstnavatel. Pokud má pracovník dítě, je to 67 procent mzdy od pracovní agentury. Vláda se nyní dohodla na usnadnění vstupu do tohoto speciálního režimu a prodloužila možnou zákonnou dobu čerpání z 12 na 24 měsíců.

Podle Německé pracovní agentury stál program kurzarbeitu například v roce 2009 státní pokladnu pět miliard eur a přímo zachránil 300 až 500 tisíc pracovních míst. Zapojeno do něj bylo 1,4 milionu lidí. Zatímco od dubna 2008 do prosince 2009 poklesl hrubý domácí produkt (HDP) v Německu o 5,6 procenta, nezaměstnanost díky kurzarbeitu stoupla pouze o jedno procento. Nyní by se podle německé vlády počet lidí, kteří budou pracovat v režimu zkrácené pracovní doby kvůli dopadům koronaviru, mohl vyšplhat na rekordních 2,15 milionu.

V ČR byl kurzarbeit schválen v roce 2015. Podle novely zákona o zaměstnanosti by zaměstnanci po dobu výpadku měli dostávat nejméně 70 procent mzdy. Zaměstnavatel by měl hradit 50 procent, stát zbývajících 20 procent. O každé žádosti o tuto podporu rozhoduje vláda.

Zdroj: ČTK

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) minulý týden ČTK řekla, že se podoba programu Antivir upravuje a o částce se ještě bude jednat. „Budeme přispívat na hrubou mzdu v různých režimech od 50 do 80 procent,“ řekla pak ministryně v České televizi. Podle návrhu by se stanovený podíl příspěvku od státu měl vyplácet do výše mediánové mzdy. Ta loni v posledním čtvrtletí činila podle statistického úřadu 31 202 korun. Stát by tak na mzdu v uzavřených provozech poskytl nejvýš 24 800 korun. Stejné by to bylo u pracovníků, kteří nemohli dostat práci, protože minimálně 30 procent jejich kolegů skončilo v karanténě či na ošetřovném. Zaměstnavatelům, kteří museli omezit výrobu či služby po poklesu poptávky v koronavirové krizi, by úřady dorovnaly z vyplaceného výdělku zřejmě nejvýš 9300 korun. Při omezení kvůli nedostatku surovin by to pak bylo nejspíš nejvýš asi 12 400 korun.