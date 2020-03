Rozpočet zřejmě propadne do minusu o další desítky miliard

Schodek chce ministryně pokrýt běžnou emisní činností, tedy vydáním státních dluhopisů.

„Je to nutné. Škody pro celou ekonomiku půjdou do desítek miliard. Jsou to prostředky, o které přijde stát na daních a které poskytne na transferech obyvatelstvu a půjčkách podnikatelům. Tyto desítky miliard pomohou zachovat vysokou zaměstnanost a jistotu příjmů, které výrazně usnadní rychlou obnovu fungování hospodářství ve druhé polovině roku,“ uvedla Schillerová.

Ministryně dále upozornila, že ekonomický vývoj je stále obtížně odhadnutelný, zcela určitě ovšem bude proti původním odhadům horší. „Česká ekonomika je silná, stav našich veřejných financí dobrý, bankovní sektor je mimořádně zdravý, rozpočty samospráv mají bezprecedentní rezervy a také zdravotní pojišťovny jsou na tom dobře. Máme polštář, díky kterému rány tuzemské ekonomice maximálně zmírníme,“ uvedla.

Analytici: Vyšší zadlužení není problém

K situaci vlády řekl v úterý guvernér České národní banky Jiří Rusnok, že Česko je v souvislosti s možným zadlužením v komfortní situaci. „Zadlužení vyvolané tímto šokem je naprosto ospravedlnitelné a nevěřím, že by nás za to někdo popotahoval,“ uvedl. Procedury a pravidla ohledně dluhu jsou podle něj v rámci EU již jen na papíře. „Mnoho zemí je na tom mnohem hůř. Bude to o domácí politické odvaze a rozumu,“ dodal.

Ekonomové oslovení agenturou uvedli, že schodek státního rozpočtu v letošním roce může překonat 100 miliard korun. Naplánovaný deficit 40 miliard je již v současné situaci neudržitelný a není ani podle některých analytiků třeba jej udržet. Spíše je po pondělním snížení úrokových sazeb ČNB třeba, aby na pomoc ekonomice a firmám přispěchal i stát se svojí rozpočtovou politikou.

Například podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera schodek přes 100 miliard korun sám o sobě není v dané situaci katastrofální. Česká ekonomika má totiž nízké zadlužení. „A i s letošním deficitem v řádu několik procent hrubého domácího produktu zůstane zadlužení v porovnání s ostatními zeměmi EU nízké. Česko tak nebude mít problém si na finančním trhu půjčit potřebné prostředky,“ dodal.

Nejvyšší deficit českého rozpočtu byl 192 miliard

„Ekonomiku včetně české zasáhl krutý šok. To si vyžaduje rychlou a účinnou šokovou terapii. Výše deficitu státního rozpočtu jde stranou. Nyní se jen ukazuje, jak krátkozraké bylo nevytvářet rozpočtové rezervy v době růstu ekonomiky. Deficit státního rozpočtu se pravděpodobně více než zdvojnásobí a může snadno překonat hranici 100 miliard korun,“ uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Schodek přes 100 miliard korun vykázal státní rozpočet naposledy za rok 2012, a to 101 miliard korun. Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.