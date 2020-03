Systém k dálničním známkám bude za třetinu původně plánované ceny. Převezme ho Cendis

U některých služeb podle ministerstva využije Cendis hotová řešení z jiných projektů a také výsledky práce programátorů z takzvaného hackathonu , pokud to bude možné. Systém k dálničním známkám navíc bude napojen na Portál občana a portál BusinessInfo.cz.

Pád Kremlíka a zrušení zakázky

S Cendisem jako provozovatelem systému dálničních známek se počítalo už dříve. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), který má přípravu systému na starosti, však v jednu chvíli zvolil jiný postup. Zakázku na informační systém k dálničním známkám svěřil firmě Asseco Central Europe.

Zakázka, kvůli níž skončil ve funkci ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), byla po velké kritice zrušena. Kremlíkův nástupce Karel Havlíček (za ANO) zrušil i zakázku na supervizora mýtného systému. V tendru Ředitelství silnic a dálnic původně zvítězila firma CGI.

SFDI nyní připravuje také novou zakázku na zajištění distribučních míst k dálničním známkám. Jde o obchodní místa, kde si známky budou moci koupit motoristé, kteří k tomu nevyužijí IT systém. Zakázka měla původně vyjít na přibližně 477 milionů korun, ale byla stejně jako ostatní soutěže kvůli vysoké ceně zrušena.

Podle vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly by nový tendr měl být více otevřen i komerčním e-shopům. Tím by se cena zakázky měla snížit.