Všechny zakázky k elektronickým dálničním známkám skončí, uvedl ministr Havlíček

Stát už zrušil první zakázku na informační systém k dálničním známkám. Na té se původně dohodl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) s fimou Asseco Central Europe za 401 milionů korun. Zakázka, která byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášená otevřená soutěž, však vyvolala velkou vlnu kritiky z řad odborníků, opozice i premiéra Andreje Babiše (ANO).

V pondělí kvůli ní skončil ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), nahradil jej vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Ten následně rozhodl o zrušení zakázky na IT systém. Zakázka bude po konstruktivní dohodě s firmou ukončena bez toho, aby stát platil penále, dodal Havlíček.

Nelogicky vypsaná zakázka na distribuci

Vedle toho byla těsně před uzavřením další soutěž na zajištění sítě distribučních míst, kde by se prodávaly pro motoristy, kteří by nevyužívali prodej na internetu. Ta podle původních odhadů měla vyjít na zhruba 477 milionů korun. SFDI v ní už vybralo vítěze, čekalo ale na uplynutí lhůt pro případné námitky na podmínky tendru. Podle Havlíčka však budou po zrušení zakázky na IT systém ukončeny i všechny ostatní zakázky k elektronickým známkám, tedy i na distribuční místa.

„Z našeho pohledu byla zakázka na distribuci opět nelogicky vypsána. Pokud někdo, zejména čerpací stanice, poskytuje tyto služby, tak to není za účelem byznysu, ale za účelem získání zákazníka,“ řekl Havlíček. Podle něj je tato služba obvykle provozována zdarma nebo maximálně za symbolický poplatek od státu. „Nesmí se z toho dělat byznys, je to přirozená nabídka služeb čerpacích stanic,“ dodal.

Bude-li systém z hackathonu funkční, stát ho využije

Dobrovolníci od pátku vyvíjejí IT systém k elektronickým dálničním známkám na hackathonu a dnes ho chtějí dokončit. Premiér v neděli při návštěvě akce řekl, že pokud bude plně funkční, stát ho využije.

„Pokud budeme mít záruky, že ten produkt bude funkční a bude za něj někdo odpovědný, tak předpokládáme, že ho použijeme. Pak budeme soutěžit provoz toho systému,“ uvedl Babiš. Odpovědný by za funkčnost systému neměl být stát. Do tendru na provoz by se podle premiéra už nepřihlásila skupina kolem organizátora hackathonu Tomáše Vondráčka.

Vondráček: Systém je těsně před dokončením

Podle Vondráčka je systém těsně před dokončením a spuštěn by mohl být ještě před 18:00. Systém bude následně volně přístupný pro veřejnost, která si ho bude moci vyzkoušet. Případné předání státu by se řešilo v následujících dnech.

Babiš na místě hackathonu strávil téměř dvě hodiny. S Vondráčkem a Karlem Havlíčkem řešil vedle systému také možnost vybudování platformy, v rámci které by stát řešil své IT systémy s veřejností, zejména IT odborníky. „Budu tlačit na ostatní ministry, aby otevřeli veřejnosti své systémy a IT řešení,“ podotkl. Vondráčkovu akci kolem dálničních známek uvítal.