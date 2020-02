Česká pobočka zkrachovalé firmy Thomas Cook míří do konkurzu

„Došli jsme do fáze, kdy víme, že všechny dluhy nezvládneme splatit. Doposud jsme doufali v to, že ukončíme svou činnost formou obyčejné likvidace, ale to už nyní není možné,“ řekl serveru E15.cz jednatel českého zastoupení Thomas Cook a někdejší cestovní kanceláře Neckermann Udo Wichert. Většina dluhů firmy jde podle něj na vrub odstupného pro bývalé zaměstnance.

V půlce února měla firma na účtech zhruba tři miliony korun. Dluhů více než měsíc po splatnosti ale bylo za téměř čtyři miliony. Možnost řešit úpadek reorganizací podle firmy nepřichází v úvahu, protože její provoz byl ve značné míře závislý na službách dalších firem ze skupiny Thomas Cook.

Značka bez šance na budoucnost

Značky Thomas Cook a Neckermann navíc podle insolvenčního návrhu neumožňují kvůli silnému mediálnímu pokrytí krachu mateřské firmy navázat nové obchodní vazby a nahradit tak ty koncernové.

„Zahraniční obchodní partneři (zejména hotely v cílových destinacích) totiž častokrát nerozlišují mezi jednotlivými společnostmi v koncernu, a dokonce odmítali plnit smluvní závazky z důvodu platební neschopnosti jiných koncernových společností, natož aby sjednávali nové obchodní vazby,“ uvádí firma v návrhu pro soud.

Tuzemská pobočka firmy Thomas Cook zahrnovala dvě základní divize. Vedle cestovní kanceláře Neckermann to byla ještě firma Global Travel Lufthansa City Center. Společnost zde v roce 2018 zaměstnávala 95 lidí.