V době reálného socialismu se nenakupovalo, ale shánělo. Z odpadků se stávala móda, říká socioložka Kubátová

V 80. letech byly v módě igelitové tašky s motivy západních značek a kdo takovou neměl, nebyl in. Frčelo i sbírání obalů od západních čokolád nebo plechovek, nejen od Coca-Coly. Co k tomu vedlo, že se „odpadky“ staly módou?

Nejprve chci podotknout, že existují dobře popsané a analyzované dějiny české každodennosti od konce 40. do konce 60. let. Ovšem 80. léta, a vlastně ani 70. léta 20. století nebyla u nás z hlediska každodennosti dosud systematicky zpracována. A to ani historiky, ani sociology. Jsme tedy odkázáni na pamětníky, na několik publikací Michala Petrova, na pořad ČT Retrománie, který byl vysílán od roku 2008 do roku 2013 a na kterém se Michal Petrov autorsky podílel. V roce 2011 vyšla čtyři čísla časopisu Kult!, který se zabýval kultovními retro věcmi 60., 70. a 80. let. Pokud vím, nikdo se však dosud nezabýval módou „odpadků“ 80. let, tedy igelitovými taškami se západními nápisy ani plechovkami od Coca-Coly. A jak se tedy na tu módů „odpadků“ díváte?

Co se týká módy „odpadků“ v 80. letech, je třeba ji chápat v kontextu tehdejší doby. Pro reálný socialismus byla příznačná nedostatková ekonomika, kterou lze charakterizovat jako zaostávání ve výrobě i ve spotřebě. Mnoho druhů zboží na trhu chybělo, protože se u nás nejen nevyrábělo, ale ani se nedováželo, protože stát měl nekonvertibilní měnu a neměl valuty. Nekonvertibilita koruny byla způsobena ekonomickým izolacionismem. V ČSSR nikdo nemohl legálně vlastnit konvertibilní měnu, tedy valuty. Proto bujel trh s penězi, případně s valutami nebo bony (poukázky, kterými se platilo zahraniční nebo luxusní zboží v prodejnách Tuzex, pozn. red.), a to legální i ilegální. Státu to bylo ke konci reálného socialismu už vcelku jedno, protože tím získával valuty. Na trhu za normálních okolností platí neosobní tržní vztahy, ovšem nedostatková ekonomika se vyznačuje korupcí a směnou zboží, kdy na trhu neplatí peníze (ekonomický kapitál), ale hlavně sociální kapitál (známosti). U nás v období reálného socialismu získaly příbuzenství, přátelství a kontakty instrumentální rozměr. Zkrátka platilo, že kdo měl valuty či bony, měl hodnotu, protože si mohl koupit něco, co na trhu nebylo. Co konkrétně třeba?

A jak jsem už zmínila, v nedostatkové ekonomice toho na trhu chybělo opravdu hodně: elektronika, auta, oblečení, nábytek, předměty pro volný čas i potraviny. V době reálného socialismu se nenakupovalo, ale shánělo. Spoustu věcí si lidé vyráběli podomácku sami.

Existují nějaké výzkumy spotřebního chování lidí, které by to doložily?

Výzkumný ústav obchodu v průběhu 80. let pravidelně prováděl analýzy vývoje spotřeby, což ukazuje, že i socialistický stát měl ekonomický zájem na spotřebě. Podle těchto analýz klesala spotřeba až do konce 80. let, přestože nákupní úmysly obyvatel byly vysoké. Důvodem nebyl jen nedostatek zboží, ale také pokles příjmů a růst cen a nízká kvalita spotřebního zboží. Dalo by se také říci, že struktura nabídky spotřebního zboží neodpovídala spotřebitelským preferencím. To se pak ukázalo po roce 1989, kdy došlo k zavedení tržního hospodářství, což se mimo jiné projevilo na dostatku až nadbytku zboží. Ze shánění se stalo nakupování. Spotřeba rostla přesto, že kupní síla obyvatel v 90. letech byla nízká, ale postupně se zvyšovala, k rapidnímu nárůstu došlo kolem roku 2000 a současně s tím došlo k radikálnímu poklesu cen některého spotřebního zboží, jako je například elektronika nebo oblečení. Mluvím obecně, protože samozřejmě existuje v té době i luxusní elektronika a luxusní oblečení, ovšem jsou k dispozici i levné varianty. Dnes bychom mohli říci, že se z nakupování stala zábava, trávíme spoustu času v nákupních centrech, kde nejenom nakupujeme, ale trávíme volný čas v kinech, divadlech a kavárnách. Jak si zálibu v zahraničních značkách 80. let vysvětlujete?

V kontextu nedostatkové ekonomiky lze módu „odpadků“ v 80. letech sociologicky vysvětlit dvěma způsoby, které jsou spolu propojené. Jednak přitažlivostí Západu, o kterém jsme tehdy měli dost zkreslené představy. Všechno, co pocházelo ze Západu, pro nás mělo hodnotu. Myslím, že každý, kdo byl v 80. letech mladý, měl na svém psacím stole plechovku od Coca-Coly, do které si dával tužky a propisky. Určitě taky vlastnil igelitovou tašku, buď s logem zahraniční hudební skupiny jako Kiss, ABBA, Boney M., kterou jsme si vozili z Maďarska, nebo s logem nějakého obchodního domu na Západě, kterou přivezl někdo, kdo tam mohl vycestovat. Důvodem byla tedy snaha se odlišit od ostatních? Neměli pak už ale v jednu chvíli opět všichni to samé?

Ano. To je to za druhé, kdy lze módu „odpadků“ vysvětlit snahou odlišit se od ostatních, protože mít igelitovou tašku s motivem západní značky znamenalo, že mám něco, co nemůže mít každý, a že mám k tomu nějakým způsobem přístup, například, že mám přístup k bonům, takže mohu nakupovat v Tuzexu. Nebo že mám příbuzné na Západě nebo znám někoho, kdo mohl na Západ jezdit, což nešlo jen tak. Ty věci tak měly vysokou symbolickou hodnotu, byť z hlediska Západu to byly odpadky, což tady asi nikoho nenapadlo. Ze sociologického hlediska víme, že ke snaze odlišit se patří paradoxně snaha o napodobení, tedy takové to: musím to mít; ale získat to nebylo snadné, na rozdíl od současnosti, kdy můžeme mít všechno. Sběratelé chodili po vlacích ze západního Německa do Československa a sbírali cenné kousky. Takže šlo o obdiv k Západu, nebo módu?

No, na ty „odpadky“ lze pohlížet ještě jiným způsobem. Byly totiž objektem sběratelské vášně, a to už ani tak nesouvisí s nedostatkovou ekonomikou ani s obdivem k Západu, a asi ani s módou. Sběratelství je prostě jeden ze způsobů trávení volného času. Někdo sbíral známky, někdo odznaky, papírové ubrousky… a někdo plechovky. Cílem bylo získat „série“, „sady“. Plechovky nesloužily k uložení psacího náčiní, byly to sběratelské kousky. Podle mého soudu byli sběratelé těchto věcí na obou stranách železné opony. Jen u nás byla tato vášeň značně komplikovaná tím, že ty věci byly obtížně dostupné. Vzpomínám si, jak v jednom rozhovoru říkal Michal Petrov, že slyšel od sběratelů, jak v 80. letech procházeli vlaky vracející se ze západního Německa, nastoupili do nich a cestou do vnitrozemí v nich sbírali odhozené plechovky od různých nápojů západních značek. Nebo že objížděli parkoviště, na kterých parkovali řidiči mezinárodní dopravy, a sbírali plechovky, které tam zahraniční řidiči po sobě zanechali. Plechovky od zahraničních limonád se v tehdejším Československu daly totiž třeba koupit jen v Tuzexu.