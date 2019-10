Vítězem miliardového tendru Lesů ČR je skupina PETRA

Skupinu PETRA tvoří kromě firmy PETRA také společnosti T.E.P. Holz a T.E.P.Z. z Ratíškovic na Hodonínsku. Skupina PETRA byla úspěšná již v loňském tendru 2019+, když ze 40 smluv získala šest kontraktů. Úspěšnější tehdy byla jen Jihozápadní dřevařská s 12 kontrakty.

Za skupinou PETRA se v tendru 2020+ s možným ziskem až pěti jednotek umístily Kloboucká lesní a firma UNILES, která patří do holdingu Agrofert. Po čtyřech cenově nejlepších podaných nabídkách mají společnosti RM FOREST lesní společnost, Stora Enso Wood Products Ždírec a firma LESCUS Cetkovice. Po třech jednotkách by mohly získat firmy LST, Jihozápadní dřevařská a Lesní společnost Ledeč nad Sázavou.

Zájem o práci pro Lesy ČR roste

Nabídky do tendru do středeční uzávěrky podalo 32 firem a alespoň jednu zakázku by mohlo získat 21 z nich. Celkem firmy podaly 213 nabídek, takže na každou z 54 jednotek připadá v průměru 3,94 nabídky. Zájem firem o práci pro Lesy ČR je tak vyšší než v minulých letech. Loni v tendru 2019+ činil průměr nabídek na jednotku 2,74.

V tendru 2020+ jde o těžbu 8,56 milionu metrů krychlových dříví, práce za 6,99 miliardy korun a roční zalesnění 2879 hektarů. Lesy ČR, kterým patří téměř polovina lesů v Česku, podané nabídky nyní vyhodnocují. Vítězné firmy by měly na dotčených jednotkách začít pracovat od ledna.