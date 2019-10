Češi ovládli žebříček nejrychleji rostoucích technologických firem střední Evropy

V kategorii vycházejících hvězd Rising Star, tedy firem, které se kvůli krátké době na trhu ještě nedostaly do hlavní soutěže, zvítězil fintechový FF Trader. Kategorii Big 5, tedy velkých firem s obratem nad 25 milionů eur, letos vévodí Prusa Research.

Průša: Jsme teprve na startu

Majitel firmy Prusa Research Josef Průša řekl ČT, že si přes výrazný vzestup připadá stále jako na začátku. „Růst se měří jenom podle obratu, ale ne podle toho, kolik procent z toho potenciálu, co máme, využíváme“. Tam jsme teprve na startu, dodal.

Pro přiblížení činnosti své firmy uvedl, že každý rok si jeden z tří tisíc Čechů koupí její tiskárnu. V Americe je to pak podle něj jeden z 16 tisíc. „Když se na to člověk podívá z tohoto pohledu, tak máme stále co zlepšovat.“ Hlavním cílem však pro Průšu není „honit nějaká čísla“ či se posouvat v žebříčcích, ale aby to, co dělají, dávalo smysl. „Aby naše produkty, naše tiskárny měli lidé rádi, rádi je používali a doporučovali to dál,“ doplnil.

Rekordní růsty firem

Deloitte v Česku oceňuje v kategorii Recognition of Excellence firmy, které využívají zajímavým způsobem technologie v byznysu. Odborná porota Deloitte letos vybrala DoDo Czech, Pocket Virtuality a XEVOS Solutions.

Do žebříčku Deloitte CE Technology Fast 50 se letos probojovaly firmy z devíti zemí. Průměrné tempo růstu technologických firem dosáhlo za roky 2015 až 2018 rekordních 1129 procent.

Dalším kolem soutěže bude nyní to celoevropské, kde se utkají i firmy úspěšné v jiných částech starého kontinentu.