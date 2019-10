Úroková sazba dál padá, k oživení hypotečního trhu to ale zatím nevede

Počet sjednaných hypoték v září meziměsíčně vzrostl o 206 smluv na 6359. To není nic neobvyklého, zájem o hypotéky většinou po letních prázdninách roste. Přestože levnější hypotéky přilákaly do bank více klientů než v srpnu, objem poskytnutých hypoték se jen těsně dostal za hranici patnácti miliard korun. Proti loňskému září to byl propad o šest miliard korun.

„Proti začátku roku jde o pokles o 0,53 procentního bodu. To už lze bezpochyby označit za významnou změnu a také za trend,“ řekl hlavní poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura.

Snižování sazeb je podle něj logická reakce bank na výrazné propady hypotečního trhu. Domnívá se, že trend bude pokračovat. „Banky v rámci konkurenčního boje budou ochotny sáhnout ještě více do svých marží. V Evropě se sazby hypotečních úvěrů pohybují kolem jednoho procenta,“ dodal.